Triathlon in Glücksburg : OstseeMan 2017: Till Schramm und Liesa Schmidt siegen an der Flensburger Förde

Glücksburg | Till Schramm und Liesa Schmidt sind die alten und neuen Champions des OstseeMan-Triathlons in Glücksburg. Die 29-jährige Ratzeburgerin und der 32-jährige Kölner wiederholten bei der 16. Auflage des Langdistanz-Klassikers an der Ostsee ihre Vorjahreserfolge. Ehe Till Schramm nach 8:32:08 Stunden im Ziel feiern durfte und Liesa Schmidt nach 9:34:07 Stunden den verdienten frenetischen Applaus am Kurstrand erntete, hatten die beiden Top-Athleten genau wie ihre über 300 Mitstreiter in der Einzelkonkurrenz sportliche Schwerstarbeit auf der 226 km langen Strecke zu verrichten.

Bei keinesfalls idealen Triathlonbedingungen bei Deutschlands einzigem Langdistanz-Triathlon mit Schwimmstrecke im Meerwasser gestalteten sich insbesondere die ersten beiden Disziplinen als echte Herausforderung. Die Ostsee präsentierte sich am frühen Morgen mit eher rauem Gesicht. Viele Wellen, frische 17 Grad Wassertemperatur und ein paar Quallen begleiteten die Athleten auf ihrem 3,8 km langen Weg durch die Flensburger Förde.

Auf der 180 km langen Radstrecke kämpften die „Eisenmänner“ und „Eisenfrauen“ mit strammem Westwind und zeitweise noch vom nächtlichen Regen und kurzen Schauern nassen Straßen während des Rennens. Auf der abschließenden Marathonstrecke sorgte der Wind dann zumindest für ein wenig Abkühlung und ersparte den Aktiven ein Hitzerennen.

„Das war mein bisher schwerster Langdistanzwettkampf. Das Schwimmen in den Wellen war hart und auf dem Rad war der Wind auch heftig. Das Laufen war vom ersten Meter an richtig anstrengend“, erklärte Siegerin Liesa Schmidt vom Ratzeburger SV. Hinter der „OstseeWoMan“ landete Bianca Grosse vom SC Oberursel mit 9:57:25 auf Rang zwei. Den verbleibenden Platz auf dem Podium sicherte sich Conny Nissen von den TriAs Flensburg (10:23:51).

Der Kölner Till Schramm vom Team Alpecin, setzte sich am Ende trotz Problemen auf der Marathonstrecke souverän durch. „Der OsteeeMan ist einfach ein Highlight für mich, aber es liegen auch viele 100 Stunden Arbeit vor diesem perfekten Moment“, erklärte Schramm. Hinter dem Sieger erkämpfte sich Markus Unsleber (SV Würzburg 05/ 8:51:44 Std.) den zweiten Platz vor dem Vorjahreszweiten Thijs Koelen aus Twente (8:53:13 Std.). Ein beachtlichen vierten Rang erkämpfte sich „Lokalmatador“ Finn Johannsen vom MTV Leck in starken 9:07:58 Stunden.

Den höchsten Spannungswert des langen Wettkampftages an der Förde bot derweilen das Staffelrennen, in dem sich die Vorjahressieger vom Team Maris IT aus Flensburg und der Borener SV lange ein Kopf-an-Kopf-Duell lieferten. Nachdem die beiden Staffeln nach dem Schwimmen gleichauf lagen und die Vorjahressieger auf der Radstrecke einen Vorsprung von einer Minute herausgefahren hatten, drehte der Borener Schlussläufer Dieter Schwarzkopf auf der Laufstrecke noch das Blatt und sicherte mit einer der schnellsten jemals auf der OstseeMan-Strecke gelaufenen Marathonzeit (2:32:50 Std.) noch die Reihenfolge. Die Crew von der Schlei, in der Jannis Dammann schwamm und Matthias Jubt den Radpart erledigte, machte den Sieg in 7:57:46 Stunden perfekt, ehe das Maris-Team nach 8:10:27 Stunden folgte. Bei den Damen konnte das Trio des Flensburger EDV-Dienstleisters den Vorjahressieg wiederholen. Jane Meißner, Svea Wenzel und Ute Fanslau bildeten das siegreiche Maris-IT-Team, das 10:10:04 Stunden benötigte.

von Niels-Peter Binder

erstellt am 06.Aug.2017 | 10:50 Uhr