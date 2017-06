Streit eskaliert : Ostseebad in Flensburg: Junge Männer mit Messer verletzt

Flensburg | Am Flensburger Ostseebad sind in der Nacht zu Sonntag zwei Männer niedergestochen worden. Sie kam ins Krankenhaus, schwebten aber nicht in Lebensgefahr. Die Polizei hielt sich zunächst mit Rücksicht auf laufende Ermittlungen bedeckt: Es sei zu einem Streit gekommen, wie es auch in den Tagen zuvor dort schon hin und wieder geschehen sei.

erstellt am 26.Jun.2017 | 19:36 Uhr