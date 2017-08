Triathlon in Glücksburg : Ostsee-Man – Tag der Frühaufsteher

vergrößern 1 von 3 Foto: Fischer (3) 1 von 3





Glücksburg | Als „ergiebige Niederschläge“ bezeichnen Meteorologen üblicherweise das, was in der vergangenen Woche das regionale Wetter bestimmte – zusammen mit dem teils stürmischem Wind ein echtes Schietwetter. Also nicht gerade ideale Rahmenbedingungen für die Vorbereitungen auf ein großes Leistungssportevent wie den Ostsee-Man in Glücksburg.

Am Veranstaltungstag war jedoch alles wieder gut: Überwiegend sonniges Wetter bei angenehmen 16/17 Grad, mäßiger Wind, vor allem aber kein intensiver Regen. Athleten und Veranstalter freuten sich über nahezu optimale Wettkampfbedingungen, die zahlreichen Zuschauer über das spannende Flair einer sportlichen Großveranstaltung vor Ort. Lediglich die Konditionen zum Auftakt des Triathlons früh morgens waren suboptimal – mit starken Wellen, kräftiger Brise und „Schwärme von Quallen“, wie eine Teilnehmerin beklagte.

Solche Bedingungen sind für einen Triathlon eher ungewöhnlich, der Ostsee-Man muss mit natürlichen Unbilden jedoch rechnen – ist er doch der einzige Triathlon über die Langdistanz (3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und 42,195 Kilometer Marathon), bei dem in der namensgebenden Ostsee geschwommen wird. Dies macht gerade den besonderen Reiz des drittgrößten deutschen Events dieser Art aus, wie Teilnehmer aus ganz Europa auch in der 16. Auflage bestätigen.

Der organisatorische Aufwand für die Großveranstaltung ist enorm, da die Rad- und Laufstrecke durch den Ort, am Schloss vorbei und entlang an Strand und Promenade führt. Um die Athleten nicht zu stören, sind zahlreiche Übergänge eingerichtet, an denen „Marshals“ den Querverkehr regeln. Zum Beispiel Chris Patzer, ein Finanzbeamter aus Handewitt. Mit sogenannten „Klatsch-Stangen“ (luftgefüllt und in Deutschlandfarben) sperrt er die Rennstrecke ab oder lässt die Passanten queren. „Ich mache das erstmals ehrenamtlich mit, aus lauter Freude am Event“, sagt er. Er läuft selbst auch, jedoch nicht solche Distanz. Kollegin Steffi auf der anderen Seite ist bereits zum dritten Mal dabei und hat beobachtet, dass vergleichsweise weniger Besucherresonanz zu spüren ist. Beide sind seit 6 Uhr früh dabei und engagieren sich bis in den Nachmittag.

Ähnliches trifft auch auf Klaus-Reinhard Böhmke zu: Er ist um vier Uhr aufgestanden, von Wesselburen an die Förde gefahren und kommt erst spät nachts wieder nach Hause. „Ich bin zum zweiten Mal dabei. Mir gefallen die tolle Atmosphäre und die netten Gespräch mit den Besuchern.“ Als „Marshal“ regelt er ebenfalls den Fußgängerverkehr über die Rennstrecke. Eigentlich ist er Feldwebel der Reserve, tritt in Uniform an und findet solchen öffentlichen Auftritt der Bundeswehr prima.

Auf der anderen Straßenseite motiviert pulsierender Beat die vorbeifahrenden Athleten. An der Ecke Sandwighof haben sich Simone Werner und Tine Brauns-Jung mit ihren Familien gemütlich eingerichtet – leistungsstarke Musikbox, Kühlbox mit Flens und Prosecco inklusive. Sie kommen aus dem hessischen Herborn nach Glücksburg, verbringen aus Anlass des Ostsee-Man ein langes Wochenende hier, quasi als Mini-Urlaub. Während sich Simone Werner um die Versorgung und die gute Laune ihres Staffelteams kümmert, läuft Tine Brauns-Jung die gesamte Marathonstrecke nur hier und bereits zum dritten Mal. „Eine klasse Atmosphäre bringt mich dazu, wiederzukommen“, sagt sie.

„Swim. Bike. Run“ – das treffende Motto des Triathlons trägt Olaf Jürgensen auf dem Rücken seines quietschgrünen T-Shirts, das ebenso wie die Startgebühr von gut 300 Euro Glücksburgs Bürgermeisterin Kristina Franke gesponsert hat. Er wartet auf den radfahrenden Kollegen Jörg Keller, übernimmt selbst den Lauf-Part seines Teams von der Fördeland-Therme. Das Schwimmen hatte bereits Anika Menssen absolviert. „In unserer Therme hat uns ein Kurs ‚Von Null auf Drei-Komma-Acht‘ motiviert, beim Ostsee-Man mitzumachen. Die Euphorie war so groß, dass wir auch in diesem Jahr dabei sind“, erklärt die Leiterin der Therme. Und die Platzierung? „Wir hatten eine Gesamtzeit von etwa elfeinhalb Stunden – Letze waren wir damit aber nicht!“



von Rainer Fischer

erstellt am 07.Aug.2017 | 12:49 Uhr