Großenwiehe : Oldies zum Mitsingen

Der Feuerwehrchor Sillerup präsentierte seine Hitparade vor vollem Haus – nicht alle, die gern zugehört hätten, konnten dabei sein.

24. September 2018, 16:03 Uhr

220 Zuhörer aus mehr als 30 Dörfern der Umgebung füllten den Saal im Wiehekrug bis auf den letzten Platz, mehr als 50 weitere Interessenten mussten enttäuscht abgewiesen werden – der Feuerwehrchor Sillerup bot am Sonntag zum dritten Mal seine überaus beliebte Hitparade dar. Die Zuhörer hatten im Vorfeld die Möglichkeit, aus 45 Titeln des Repertoires des Chores ihre Favoriten zu wählen. Die 20 meistgewünschten wurden im Konzert präsentiert.

Chorleiter Peter Hansen dirigierte nicht nur, sondern moderierte auch gewohnt launig. Für den starken Zuspruch hatte er eine einfache Erklärung: „Es gibt viele Menschen, die ein Kontrastprogramm zur Musik der Gegenwart wünschen.“ Die Auswahl waren zumeist Lieder, die heute als Oldies und Evergreens bezeichnet werden. Selbstverständlich durften alle Besucher gerne mitsingen, „aber bringt uns nicht durcheinander“, bat er. Er scheute sich auch nicht, für das Lied „La Paloma“ eine Linie der Interpreten von Hans Albers, Lale Andersen und Elvis direkt zum Feuerwehrchor Sillerup zu ziehen.

Die Reaktion des Publikums war wie immer: voll des Lobes. Inge Neitzel aus Nordhackstedt brachte es auf einen kurzen Nenner: „Ich liebe den Chor. Er ist immer so temperamentvoll.“ Christiane Hansen aus Kleinwiehe gehört ebenfalls zu den Fans, singt doch ihr Mann Jens mit. „Schwatte Büx un witte Hemd, un Melodien, de jeder kennt“, reimte sie.

Der Chor ist eine Einrichtung der Feuerwehren in der Gemeinde Lindewitt. Wie die Wehren hat auch er fördernde Mitglieder. Das Besondere: Den Jahresbeitrag entrichten sie mit der Eintrittskarte zu diesem Konzert. Und sie wissen, was mit diesem Beitrag geschieht und worüber kaum jemand im Chor ein Wort verliert. Der allergrößte Teil des Überschusses fließt nicht in die Chorkasse, sondern wird, wie es bei größeren Konzerten des Chores üblich ist, für einen wohltätigen oder gemeinnützigen Zweck gespendet.

Zum Siegertitel wurde „Aber dich gibt’s nur einmal für mich“, eine Mischung aus Schlager und Liebeslied gewählt. 32 Tipper hatten diesen Titel getippt. Per Losentscheid wurde Magnus Petersen aus Steinbergkirche mit einem Präsentkorb belohnt.