Weihnachtsdorf in Wanderup : „Ohne Ehrenamt wäre es kalt“

Moderatorin Susanne Stichler ist neue Schirmherrin des Weihnachtsdorfs.

von Anja Werner

13. November 2018, 16:12 Uhr

Tagesschau, Hallo Deutschland, den Wochenspiegel oder das Politmagazin Panorama 31 gehören zur Auswahl der Sendungen, die Susanne Stichler moderiert hat. Am ersten Adventswochenende steht die 49-Jährige vor einer neuen Herausforderung – als Schirmherrin des landesweit einmaligen Weihnachtsdorfs Wanderup, dessen Erlöse erneut für die Kinderhospiz-Dienste im Land bestimmt sind. Unserer Redakteurin Anja Werner hat mir ihr gesprochen.

Frau Stichler, mögen Sie Weihnachten? Und wenn ja, warum?

Susanne Stichler: Ich mag Weihnachten, sehr sogar. Die Gerüche, die Rituale, die plötzliche Ruhe. Innehalten in einer hektischen Zeit – darauf kommt es mir an. Mit der Familie zusammen sein und Zeit zu verbringen.



Sie stammen aus Süddeutschland und waren bisher sicher noch nicht in Wanderup?

Ich komme aus Süddeutschland, ja das stimmt. Aber seit ich denken kann, fuhren wir als Familie jeden Sommer quer durch Deutschland nach Schweden. Auf der A 7 gen Norden. Auch an Wanderup vorbei. Nun freue ich mich nach 14 Jahren bereits in Hamburg auf ein Kennenlernen in Wanderup.



Wie lassen sich Ihre ersten Eindrücke vom Weihnachtsdorf beschreiben?

Bislang beeindrucken mich all die Menschen, die so engagiert und leidenschaftlich das Weihnachtsdorf planen. Und Yared Dibaba erzählt mit glänzenden Augen von seinem Besuch, ich darf also sehr gespannt sein. Die Schirmherrschaft habe ich mit großer Freude übernommen.

Gibt es schon Berührungspunkte mit dem Thema Hospizarbeit? Wie bewerten Sie den Einsatz vor allem der Ehrenamtler, die für die Kinder-Hospize im Einsatz sind?

Ich habe mehrfach in Kinderhospizen gedreht und war jedes Mal berührt und bewegt von dieser Stimmung. Der Einsatz der Betreuer, die Tapferkeit der Eltern und oft eine unfassbare Leichtigkeit bei den Kindern. Welch ein Glück, diesen Familien in dieser schweren Zeit helfen können. Ohne Ehrenamt wäre dieses Land arm, kalt, seelenlos. Ehrenamtliche sind die Stütze unseres Landes.



Wann und wo werden die Besucher des Weihnachtsdorfes Sie sehen und erleben können?

Ich werde beim Rundgang dabei sein und am Abend ein paar Weihnachtsgeschichten vorlesen, begleitet von Musik.



Engagieren Sie sich noch auf andere Weise ehrenamtlich?

Ich bin Botschafterin für Pflegefamilien in Hamburg. Sie werden dringend benötigt, wenn Kinder in Not sind. Sie öffnen ihre Häuser und Herzen solange die Kinder das brauchen. Welch eine Leistung.



Verraten Sie uns, wie Sie dieses Jahr Weihnachten feiern werden?

Dieses Jahr feiern wir in Stockholm. Dorthin ist mein Bruder mit seiner Familie gerade gezogen. Und so wird es eine Premiere. Und sicher wunderschön.