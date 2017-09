Langballig : Ölfilm auf dem Mühlenteich in Unewatt

vergrößern 1 von 1 Foto: CH 1 von 1

Im beschaulichen Landschaftsmuseum Unewatt stinkt es nach Dieselkraftstoff oder Heizöl. Eine hellbraune schaumige Masse treibt auf der Oberfläche des Mühlenteichs direkt an der Buttermühle. Die stinkende Substanz wird notdürftig aufgehalten von einer Ölsperre. Noch weiß die zuständige Untere Wasserbehörde in Schleswig nicht, wo das Öl herkommt und wie viel es ist. „Es können fünf Liter sein oder ein Vielfaches“, sagt der zuständige Mitarbeiter Gerald Gentele. Gestern war er vor Ort, um sich einen Eindruck zu verschaffen. Ob die Verunreinigung von einem Pkw-Unfall stammt oder durch ein Leck in einem Heizöl-Tank verursacht wurde – da wollen sich er und eine Kollegin aus Schleswig nicht festlegen. „Es entstehen ja Kosten. Es herrscht das Verursacherprinzip“, äußert sich Gentele sehr vorsichtig.

Bereits vor mehreren Tagen sollen Anwohner aus Langballig zum ersten Mal etwas gerochen haben. Das Wasser aus dem Mühlenteich fließt über die Langballigau in die Flensburger Förde. Es stammt aus einem Vorflutnetz, bestehend aus landwirtschaftlichen Flächen, Gräben und Rohren in der Umgebung. Gemeldet wurde die Verunreinigung am Mittwoch von den Mitarbeiterinnen der Buttermühle. Der Gestank, der vom Teich herüberzog, verursachte ihnen Kopfschmerzen. Also riefen sie das Ordnungsamt in Langballig zu Hilfe.

Als erster – und vorerst einziger Helfer vor Ort – war die örtliche Feuerwehr. Für Gemeindewehrführer Jürgen Hinrichsen war schnell klar, dass Abpumpen nichts bringt. Denn neues Öl lief nach. „Wir haben eine Ölsperre gelegt, und ich habe Hilfe bei der Unteren Wasserbehörde angefordert“, erklärt er. Leider habe die Hilfe einen Tag auf sich warten lassen. Weil der Zuständige für das Vorflutnetz des Wasser- und Bodenverbands Langballig gerade auf dem Weg in den Urlaub ist, macht sich der Wehrführer im strömenden Regen alleine auf die Ursachensuche. Schacht für Schacht kontrollierte er das System nach ölhaltigen Rückständen. Wegen des vielen frischen Regenwassers ein schwieriges Unterfangen. Doch schließlich fand er einen Schacht mit Rückständen und einen – davor gelegenen – Schacht ohne. Zwischen diesen beiden musste das Öl eingedrungen sein.

Das betreffende Gebiet liegt in Bönstrup, Bereich Unterdorf. Drei Grundstücke liegen dort. Soweit möglich, überprüfte Hinrichsen alle drei. Ein Grundstück erschien ihm verdächtig. „Auf einer Skala von eins bis zehn würde ich es bei Stufe acht ansiedeln.“ Dort sei ein Heizöltank in der Erde vorhanden. Der Bewohner gab laut Hinrichsen an, von einem Tank in einen größeren Öl gepumpt zu haben. Soweit der Feuerwehrmann überprüft hat, ist bei dieser Aktion kein Öl daneben gegangen. Aber wie es unter der Erde aussieht, könne er nicht sagen, so Hinrichsen.

Es ist die Aufgabe der Wasserbehörde, Ursachensuche zu betreiben. Doch die beginnt erst heute. Gestern forderten die Mitarbeiter als Erste-Hilfe-Maßnahme einen Löschzug Gefahrgut bei der Feuerwehr in Schleswig an. Er wird bei Unfällen mit Mineralölen eingesetzt. Die Schleswiger sollen Vlies auf dem Mühenteich ausbringen, um das Öl aufzusaugen. Völlig rückstandsfrei ist auch diese Methode nicht. „Gegen den ganz feinen Film kann man nichts machen“, räumt Gentele ein.

Für die Kosten anfallender Gewässerreinigung haftet der Eigentümer eines schadhaften Öltanks ebenso wie für das Ausbaggern und Abfahren des verseuchte Erdreichs.