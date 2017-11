Musik in Flensburg : Öffentliche Probe mit Godewind

vergrößern 1 von 2 1 von 2

erstellt am 14.Nov.2017 | 08:01 Uhr

Zum Tour-Auftakt präsentiert Godewind dieses Jahr am 29. November etwas ganz Besonderes. Erstmalig wird es im Blauen Saal im Deutschen Haus eine öffentliche Generalprobe der Band geben. An diesem Abend steht der Austausch der Band mit ihrem Publikum im Vordergrund – ein gemeinsames Resümee in gemütlicher und familiärer Atmosphäre soll zustande kommen, heißt es in einer Mitteilung der Gruppe. Die Gäste werden Teil einer exklusiven Probe der Weihnachtstournee in all ihren Facetten und können auch an einer exklusiven Platten- Verlosung teilnehmen.

Ab 19 Uhr beginnt der Einlass mit einem kleinen Sektempfang, das Konzert beginnt um 20 Uhr. Die Karten für dieses ganz spezielle Event sind stark begrenzt und so wird es eine limitierte Auflage von maximal 120 Eintrittskarten geben, die für 29 Euro (zzgl. Gebühren) an allen bekannten Vorverkaufsstellen und auf www.eventim.de erhältlich sind. Wer an dem Abend zusätzlich nordisches Fingerfood und ein Pausengetränk genießen möchte, kann sich sofort das Fan-Paket für 42 Euro (plus . Gebühren) sichern.

Godewind nimmt die Konzertbesucher in dieser hektischen Zeit an die Hand und lässt mit leiseren Tönen den Alltag vergessen, so die Frontfrau Anja Bublitz. Die Band ist bekannt dafür, dass sie sich stets neu erfindet – auch wenn sie ihren Wurzeln treu bleibt. In diesem jahre wollen sich die die Godewind-Musiker bei ihrer Weihnachts-Akustiktour 2017 von einer ganz neuen Seite präsentieren. Der Konzertsaal wird zum Wohnzimmer umgestaltet und entfacht so eine familiäre Weihnachtsatmosphäre . „Dieses sehr persönliche Konzert wird natürlich durch die besinnlichen und fröhlichen Weihnachtslieder und Geschichten aus unserem Repertoire vieler bisherigen Weihnachts-CDs ergänzt“, so Bublitz.

Die „Botschafter des Nordens“ und „Träger des Nordfriesischen Kulturpreises für Literatur, Musik und Kunst“ ziehen auf ihrer Weihnachts-Akustiktour Ihre Besucher mit Ihren Liedern auf hoch- und plattdeutsch in ihren Bann und begeistern so ganz Norddeutschland. Godewind, das sind seit Jahren: Anja Bublitz, (Gesang), Shanger Ohl (Gesang, Keyboards, Akkordeon), Heiko Reese (Gesang, Schlagzeug, Perkussion, Akkordeon) und Sven Zimmermann (Gesang, Gitarre, Bass, Kontrabass). Ergänzt wird die Godewind auf ihrer Tournee von Holger Petersen (diverse Gitarren).