Flensburg: Katze im Baum : Ochsenmarkt: Pastoratskater Ella auf Abwegen

von Joachim Pohl

erstellt am 21.Sep.2017 | 05:13 Uhr

Mit dem Lekkerli eines Anwohners gewann die Feuerwehr am Dienstag das Vertrauen von Kater Ella. Der saß in rund zehn Metern Höhe in einem Laubbaum fest; eine Anwohnerin am Ochsenmarkt hatte sein leises Wimmern gehört. Nachdem die Versuche der Nachbarn gescheitert waren, den Kater zu befreien, baten sie die Berufsfeuerwehr per Notruf um Mithilfe.

Ein Leiterwagen vom Munketoft rückte an. Ein Anwohner erleichterte die Zufahrt für die Drehleiter, indem er ein Absperrtor öffnete, sagte Stephan Thomsen von der Berufsfeuerwehr. Das Tier sei bei Annäherung immer wieder zurückgewichen, berichtete Feuerwehrmann Michael Krause. Nach Lekkerli und Streicheleinheiten jedoch konnte er Ella in den Rettungskorb aufnehmen. Auf dem Zettel im Halsband standen Name und Telefonnummer des Halters.

„Sie haben gerade den Seelenfrieden unserer Familie gerettet“, sagte Marcus Friedrich, als er das ausgehungerte Familienmitglied bei der Hauptfeuerwache abholte. Friedrich ist seit diesem Monat Pastor an St. Nikolai, die Familie war gerade erst aus Bozen ins Pastorat am Südermarkt gezogen. Mit Kater Ella. Doch der war seit dem Orkantief „Sebastian“ seit Mittwoch letzter Woche verschwunden. „Ella stammt von einem Bauernhof in Südtirol. Berge war er gewohnt, aber in Flensburg konnte er den Rückweg nach Hause nicht finden“, erklärte Friedrich. Die Suche blieb trotz Flugblättern und Telefonanrufen von Bürgern erfolglos. Bis Dienstagabend. Vor allem der zwölf Jahre alte Sohn Michel ist überglücklich, Kater Ella wieder in den Händen zu halten.