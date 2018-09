Spitze Frauen in Flensburg : „Nur Mut!“

Sabine Sütterlin-Waack und Uta Fölster plädieren bei „Frauen können Spitze“ für mehr Selbstvertrauen und berichten von Vorbildern

von Antje Walther

20. September 2018, 20:30 Uhr

Am Ende meldet sich eine Studentin, die Lehrerin wird. Sie berichtet von ihrem Ehrenamt in der Synode, in der sie von älteren Männern für ihre klugen Redebeiträge gelobt werde, und das als junge Frau – sie erzählt von ihrem gesunden Selbstbewusstsein, das ihr in die Wiege gelegt worden ist. Sie fragt, wie die Frauen auf dem Podium Mädchen stärken würden, die in ein benachteiligtes Elternhaus hineingeboren werden.

Ein umfassenderes Schluss-Statement könnte es kaum geben, enthält es doch pointiert viele Aspekte, die Sabine Sütterlin-Waack und Uta Fölster am Mittwoch bei der Veranstaltung „Frauen können Spitze“ mit rund 70 interessierten Gästen lebhaft diskutieren. Einige gehören dem Club der Soroptimisten an, einem Serviceclub berufstätiger Frauen, die die Veranstaltung im sh:z-Medienhaus in Mürwik initiiert haben.

Ihre prominenten Gesprächspartnerinnen kommen aus politischen Elternhäusern, sind Juristinnen. Sowohl Sabine Sütterlin-Waack als auch Uta Fölster haben auf ihrem Weg an die Spitze des Ministeriums für Justiz, Europa, Verbraucherschutz und Gleichstellung beziehungsweise des Schleswig-Holsteinischen Oberlandesgerichts Vieles ihren Vorbildern zu verdanken, berichten sie. OLG-Präsidentin Fölster nennt ihre Mutter, die Emanzipation als selbstverständlich vorlebte, die Politikerin Lore Maria Peschel-Gutzeit und Professor Jutta Limbach. Von ihr stamme die Erkenntnis: „Frauen machen nicht nur die Hälfte der Menschheit aus, sie sind auch die Mütter der zweiten Hälfte.“ Fölster bedauert, dass nicht sie diesen Spruch geprägt hat, amüsiert dafür mit ihrer Wortschöpfung der „Kompetenzsimulation“, die vor allem Männer auszeichne. Unterhaltsam schildert sie, wie wichtig Körpersprache, Rhetorik und ein selbstbewusster Auftritt für Führungspositionen sind – und wie unnötig Selbstzweifel vieler Frauen.

„Die Kraft geht in die Weiber“, zitiert Sabine Sütterlin-Waack einen starken Satz ihres Vaters und berichtet, wie sie Stärkung erfuhr, als sie angesichts des plötzlichen Gegenkandidaten in ihrem Wahlkreis beinahe hinwerfen wollte. Die Mint-Fächer, vorbildliche Betriebskitas, die es auch in Flensburg gibt („Kiwi“), und Lehrer, die Stärken der Kinder, gerade aus benachteiligten Familien, erkennen und fördern, spricht die Ministerin an. Fragen aus dem Publikum lassen nicht auf sich warten, betreffen den Führungsstil mit weiblicher und männlicher Seite, Führungsposition in Teilzeit, die Rolle der Männer – der Gesprächsbedarf reicht weit über das Veranstaltungsende hinaus.