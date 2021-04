Corona-Zahlen vom Sonntag : Nur eine Neuinfektion in Flensburg – Inzidenz fällt auf 41,0

Das hat es in diesem Jahr noch nicht gegeben: Das Gesundheitsamt meldet am Sonntag nur eine einzige neue Corona-Infektion in Flensburg.

Flensburg | Der Corona-Inzidenzwert für Flensburg ist am Sonntag leicht gefallen und liegt jetzt bei 41,0. Er bewegt sich damit am zehnten Tag in Folge unter der kritischen Marke von 50. Das Gesundheitsamt hat am Sonntag nur eine einzige Neuinfektion mit dem SarsCov-2-Virus registriert. Das ist der niedrigste Wert im Jahr 2021. Die Gesamtzahl der Infizierte...

