Süderbrarup : „Nordlichter“ beginnen Schulalltag

vergrößern 1 von 1 Foto: kuhl 1 von 1

Süderbrarup | Mit ihrer Eröffnung ist die Nordlicht-Schule die einzige Grundschule im Amt Süderbrarup. Alle anderen Grundschulen wurden geschlossen. „Es ist ein Tag, der seinesgleichen sucht“, sagte Amtsvorsteher Thomas Detlefsen. Heute sei man an einem gesteckten Ziel angekommen, in dem die Nordlicht-Schule das Herzstück des Süderbraruper Bildungscampus sei. „Und das ist ein Haus, das sich zu einem Bildungsort für alle – ob jung oder alt – entwickeln soll.“

Die Kinder der Klassen 2 bis 4 hatten die Schule schnell in Besitz genommen. Bereits vor Beginn der offiziellen Eröffnung hatten sie das Haus erkundet und seine Möglichkeiten entdeckt. Mit Klassenschildern wurden sie von den Bushaltestellen abgeholt. „Alle sind gespannt, aufgeregt und begeistert über die Ausstattung der Schule“, verriet Uta Tollgaard-Schmidt, Klassenlehrerin der mit 28 Schülern größten Klasse.

Während der ersten Stunden wurden in den Klassen erst einmal die Sommerferien bewältigt. In den Pausen war der neue Schulspielplatz die Attraktion. Dabei musste die aufsichtführende Lehrerin die Schüler von den neu angelegten Rasenflächen fern halten. Auch wurde das neue Schullied „Unsere Schule setzt neue Segel“ eingeübt. Das ertönte dann aus allen Kinderkehlen, als Architekt Matthias Johannsen symbolisch den Schlüssel der Schule an Amtsvorsteher Thomas Detlefsen übergab, der ihn sofort an Schulleiter Wolfgang Schäfing weiterreichte. Danach zerschnitten zehn Schüler das symbolische Absperrband und gaben damit den Weg frei zum Festakt. Sie selbst gingen zum Unterricht in ihre Klassen zurück.

Detlefsen eröffnete den Reigen der offiziellen Ansprachen in der Mensa. Er gab einen Rückblick auf die Zeit der Planung und des Baus. „Uns lag nie eine große Schule am Herzen“, sagte er. Es sei immer nur um die Qualität des Unterrichts gegangen. Er dankte allen Beteiligten, insbesondere Wolfgang Schäfing. „Er ist der Schulmeister, der diese Schule lebt“, charakterisierte er den Schulleiter. Mit einem Zitat von John F. Kennedy nahm er zu den Kosten von 7,6 Millionen Euro des Projektes stellen. „Es gibt nur eines, was teurer ist als Bildung – das ist keine Bildung.“

„Für mich ist heute Weihnachten“, beschrieb Schäfing seine Gefühlswelt. So etwas, wie diese Schule geschenkt zu bekommen, sei etwas ganz Besonderes – für die Kinder, die in den nächsten Jahren hierher kämen, und für die Lehrkräfte, die hier arbeiten dürften. Die Schule sei hell und offen – ein Ort zum Lernen und Leben.

„Mit ihren Investitionen in den Bildungscampus haben sie einen ausgesprochen wichtigen Beitrag für die schulische Bildung der hier lebenden Kinder und damit für die Zukunftssicherung unserer Region insgesamt geleistet“, lobte Landrat Wolfgang Buschmann die kommunale Leistung in Süderbrarup.

Schulrätin Gabriele Wiese wies die Entstehung des Bildungscampus dem demografischen Wandel zu: „Die erforderliche Umstrukturierung wurde verbunden mit einer großen Idee, für die nach und nach Politik, Eltern, Lehrkräfte und natürlich auch die Schülerinnen und Schüler begeistert werden konnten“, sagte sie. Das Ergebnis sei ein Leuchtturmprojekt, dessen Strahlkraft weit über die Region hinaus reiche.

Architekt Matthias Johannsen erläuterte das Prinzip der Schule, die vier Kleinschulen zu einer Einheit verbinde, aber nicht zu einer Großschule mache. Deshalb seien die Flure abgewinkelt, um dort Kommunikationszonen und Lernorte anzubieten.

Hans-Werner Berlau, der über die Aktivregion den Bau des Bildungscampus mit zwei Millionen Euro unterstützte, wies auf die großartige politische Leistung dieses Projekts hin. „Hier ist die Sachlichkeit an erster Stelle gewesen“, fand er.