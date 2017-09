Neues Baugebiet : Nordhackstedt will wachsen

vergrößern 1 von 1 Foto: Friedrichsen 1 von 1

In ihren Planungen zur wohnbaulichen Entwicklung ging Nordhackstedt bislang immer behutsam und vor allem bedarfsorientiert vor. So gab es die letzte Ausweisung entsprechender Flächen vor 20 Jahren, die inzwischen vollständig bebaut sind. „Die Nachfrage ist nun so, dass sie die Planung einer weiteren Fläche rechtfertigt“, stellte Bürgermeisterin Anja Stoetzel in der jüngsten Sitzung der Gemeindevertretung fest. Und so beschloss die Versammlung, den Flächennutzungsplan entsprechend zu ändern und einen Bebauungsplan aufzustellen. Am Wiesenweg sollen acht Wohnbaugrundstücke entstehen. Ein Planungsbüro wurde beauftragt, konkrete Planentwürfe vorzulegen.

Die angedachte Einrichtung einer Tagespflege, die bei der Sozialstation Schafflund angesiedelt werden soll, lässt weiter auf sich warten. Es gibt Planungen der Gemeinde Schafflund, dies in einem neuen Bauprojekt umzusetzen. Voraussetzung ist allerdings, dass die Aufgabe der Tagespflege zunächst von den teilnehmenden Gemeinden auf das Amt übertragen wird, das Gesellschafter der Sozialstation ist. „Wir sehen die Dringlichkeit und müssen bei diesem Thema unbedingt weiterkommen“, sagte Stoetzel. Die Gemeindevertretung beschloss die Aufgabenübertragung, wie zuvor bereits Meyn und Hörup.

Auch Nordhackstedt ist eine von 34 Gemeinden, die am „Masterplan 100 % Klimaschutz Region Flensburg“ teilnehmen. Das Dorf schloss sich den vorgelegten Vorschlägen zur Umsetzung einiger Maßnahmen bis 2020 an. Zunächst wird man sich mit Überlegungen zur Aufstellung einer Mitfahrbank und Möglichkeiten der E-Mobilität beschäftigen.

Die Kinder im Dorf dürfen sich freuen. Für 6000 Euro wurden nun eine Nestschaukel und ein Kletterzelt für den Spielplatz in Auftrag gegeben. In weiteren Beschlüssen wurden Bankettenarbeiten für 16 700 Euro vergeben und für 2000 Euro ein Aufsitzmäher angeschafft.

Lange hat die Gemeinde die dringend notwendige Sanierung der Oberflächenentwässerung in der Ortslage vor sich hergeschoben. Man wollte eine finanzielle Belastung der Bürger vermeiden, die durch die Straßenausbaubeitragssatzung unumgänglich gewesen wäre. Da die Rechtspflicht zur Erhebung derartiger Beiträge nun wohl abgeschafft werden wird, soll diese Maßnahme 2018 angeschoben werden. Die Gemeinde will entweder auf die Erhebung von Beiträgen verzichten oder, wenn dies nicht möglich ist, die Satzung wieder abgeschaffen.