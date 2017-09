Hasselberg : Noch immer kein Tempo 50

vergrößern 1 von 1 Foto: privat 1 von 1

Im verkleinerten Kreis, aber noch beschlussfähig, präsentierte sich die Hasselberger Gemeindevertretung auf der Septembersitzung im „Gasthuus Spieskamer“, zu der Bürgermeister Hans-Heinrich Franke acht Gemeindevertreter von elf begrüßen konnte. Sie hatten eine umfangreiche Tagesordnung abzuarbeiten.

Die Gemeinde will die Verweigerung der Straßenbehörde, auf der Nordstraße im Bereich der Kreuzung Kieholm die Höchstgeschwindigkeit auf 50 km/h zu beschränken, nicht hinnehmen. Bereits am 25. November 2015 hatte die Gemeinde einen entsprechenden Antrag gestellt. Der wurde 2016 abgewiesen. Ein sofort eingelegter Widerspruch wurde am 8. Mai 2017 abgelehnt. Nach einem schweren Unfall am 9. Juli auf dieser Strecke hatte die Gemeinde am 13. Juli den Antrag gestellt, auf der Kreuzung einen Gottesdienst zu veranstalten. Daraufhin kam von der Verkehrsbehörde die Frage nach dem Termin. Die konnte der Bürgermeister noch nicht beantworten, weil die Antwort des Pastors noch aussteht. Franke bat um Vorschläge, wie es weitergehen soll. Von den Anwesenden wurde der Bürgermeister ermutigt, in dieser Sache weiter am Ball zu bleiben.

Franke berichtete auch, dass offensichtlich Randalierer die von der Gemeinde aufgestellten Fitnessgeräte beschädigt hatten, Sie wurden zwischenzeitlich repariert. Dabei wurde festgestellt, dass die Geräte gereinigt werden müssen. Das soll im Frühjahr passieren. Mit der Sanierung und Verbreiterung der K 111 könnte es bald vorangehen. Ein Gericht hat den Anspruch eines betroffenen Grundstückseigentümers abgelehnt. Jetzt will die Gemeinde mit der Familie verhandeln. Bürgermeister Franke hofft, mit dem Bau 2018 beginnen zu können.

Thema der Gemeindevertretung war auch die Neuregelung über die Verteilung der Kosten des „Evangelischen Kindergartens Kieholm“ auf die vier Trägergemeinden Hasselberg, Kronsgaard, Maasholm und Rabel. Bisher wurden die Kosten – auch für Gemeinden, die nicht Träger der Einrichtung sind – pro Kind abgerechnet. Nach der neuen Regelung ändert sich für Gemeinden außerhalb des Trägerverbundes nichts. Sie zahlen ihren Anteil pro Kind nach der Gesamtzahl der Kinder weiter wie bisher. Von dem Rest zahlen die Trägergemeinden 75 Prozent der Kosten nach der Zahl der Kinder, die restlichen 25 Prozent nach der Finanzkraft des aktuellen Haushaltsjahres. Der Beschluss erfolgte einstimmig.

Auch die Eröffnungsbilanz vom 1. Januar 2014 wurde mit acht Ja-Stimmen einstimmig gebilligt. Dazu hatte der Sachbearbeiter Hauke Scharf erklärt, das die Gemeinde 2009 beschlossen hatte, die Buchführung auf die „Doppelte Buchführung in Konten“ (Doppik) umzustellen. Damit hatte sich die Gemeinde verpflichtet, die Eröffnungsbilanz aufzustellen. Die ist nun da und wurde bereits vom Hasselberger Finanzausschuss geprüft. Danach besitzt die Gemeinde ein Anlagevermögen von 4,5 Millionen Euro, und ein Umlaufvermögen von 750 000 Euro. Zusammen mit der Rücklage kommen dabei 5,5 Millionen Euro zusammen.

Einstimmigkeit herrschte auch über die notwendigen Arbeiten an den Regen-Rückhaltebecken in Gundelsby. Das Rückhaltebecken in Holm muss von Pflanzen befreit werden. Die eingezäunte Fläche um den Teich in Steenlund ist mit Gras und Kräutern bewachsen. Franke möchte daraus eine Schmetterlingswiese machen. Dazu soll die Fläche von Bewuchs und Baumstümpfen befreit werden. Der Bauausschuss soll die notwendigen Arbeiten und die Fläche festlegen.

Weiteres in Kürze:

> Hasselberg bekommt schnelles Internet. Mit der Breitbandversorgung wurde die Firma „DVB Glasfaser GmbH“ beauftragt. Jeder Neuanschluss ist kostenfrei, erklärte Bürgermeister Franke. Allerdings müssen 60 Prozent der Häuser angeschlossen werden.

> Eine Kinderfeuerwehr soll neu installiert werden. Die Gruppe trifft sich alle vier Wochen.