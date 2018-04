Jörl : Nistkästen für Kohlmeisen

Mit Unterstützung der Jäger im Jörler Raum haben die Schüler der Grundschule Kleinjörl Nistkästen für Kohlmeisen gebaut.

Jörl | Im Frühling sind die Meisen und andere Höhlenbrüter auf der Suche nach Nisthöhlen, um für Nachwuchs zu sorgen. Traditionell bauen die Viertklässler der Grundschule Kleinjörl unter Anleitung der Jäger im Jörler Raum deshalb für sie Nistkästen. So auch in diesem Jahr. Hans Peter Nissen besorgte Bausätze, gefertigt in den Kappelner Werkstätten und gespendet vom Hegering IX. Die drei Mädchen und elf Jungen machten sich ans Werk. Damit sie auch alle Teile an richtiger Stelle einfügen, wurden die Schüler von den Jäger Günter Aye, Ulrich Fries, Armin Ruff und ihrer Klassenlehrerin Indra Albersten (Foto, links) unterstützt.

Die Kinder hatten sichtlich Freude, die Nistkästen zu fertigen, und Oke meinte nach getaner Arbeit gelassen: „Ich bin mit meinem Nistkasten zufrieden!“ Letztlich hatte jedes Schulkind seinen Nistkasten fertiggestellt, und durfte ihn mit nach Hause nehmen. Initiator Hans Peter Nissen erklärte noch wo und wie die Nistkästen für die Kohlmeisen am besten angebracht werden. Nun warten sicher alle gespannt darauf, dass Familie Kohlmeise tatsächlich einzieht.