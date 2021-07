Flensburg : Niels Petersen: Rapper „Dirrrty“ will die Tore schießen

Unter dem Künstlernamen „Dirrrty“ erscheint demnächst das Album mit dem Titel „Prototyp“. Aber nicht nur in Deutschland war der ETSV-Rapper im letzten halben Jahr in der Musikszene tätig, sondern auch in Südamerika.

Flensburg | Gegen Breitenfelde steht nach langer Verletzungspause mit Niels Petersen ein Hoffnungsträger im Sturmzentrum, der mit seinen Toren die Weicher Qualifikation noch sichern will. Durch Verletzungen arg gebeutelt, musste der 25-jährige Angreifer über eine halbes Jahr pausieren. Kreuzbandanriss, Bänderriss und Kapselriss – die Verletzungsliste ist lang, die...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.