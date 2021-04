Landesregierung : Niederdeutsche Bühne und Pilkentafel Flensburg werden zu Modellprojekten

Die zwei Theaterbühnen in Flensburg gehören zu den landesweit 13 Kulturstätten, die wieder vor Publikum spielen dürfen.

Flensburg | Lange hieß es warten, nun geht es wieder los: In der Theaterwerkstatt Pilkentafel und der Niederdeutschen Bühne Flensburg (NDB) sind ab kommender Woche wieder Aufführungen mit Publikum erlaubt. Das teilte die Kulturministerin des Landes Schleswig-Holstein, Karin Prien, am Dienstagmittag mit. Weiterlesen: Diese 13 Kultur-Modellprojekte starten am Mo...

