Nach Brauerei-Wegzug : Nicht wirtschaftsfreundlich? Kritik an der Flensburger Verwaltung

Unternehmer kritisieren die aktuelle Entwicklung in Flensburg, fordern mehr Visionen und einen besseren Austausch mit dem Rathaus.

Flensburg | Es sind sechs bekannte Akteure aus der Wirtschaft, die an diesem Donnerstagmittag mit dem Landtagsabgeordneten Kay Richert und Ratsfrau Susanne Rode-Kuhlig (beide FDP) in der Kanzlei Müller & Partner in Sonwik zusammengekommen sind. Mit Abstand und Maske wird über die angespannte wirtschaftliche Lage in Flensburg und das Verhältnis zur Verwaltung g...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.