Aktuelle Zahlen : Neun neue Corona-Infektionen am Dienstag – Inzidenz in Flensburg bei 94,3

Der Inzidenzwert sinkt nur langsam. Flensburg bleibt somit die Stadt mit der höchsten Inzidenz in Schleswig-Holstein.

Flensburg | Die Stadtverwaltung meldet am Dienstag neun neue Corona-Fälle in Flensburg. Damit haben sich seit Beginn der Pandemie 1731 Flensburger mit dem Virus infiziert. Von ihnen sind 1430 wieder genesen, 34 Personen sind in Zusammenhang mit einer Corona-Erkrankung verstorben. Aktiv infiziert sind aktuell 267 Personen (-13). In Quarantäne befinden sich 463 ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.