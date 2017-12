Live-Musik in Flensburg : Neues von Flensburgs ältester Punkband

vergrößern 1 von 2 Foto: Sven Mikolajewicz 1 von 2

von Joachim Pohl

erstellt am 20.Dez.2017 | 16:11 Uhr

Das 30-jährige Bandjubiläum ist in greifbarer Nähe, und es gibt gute Gründe, bis 2019 durchzuhalten: Die Fro-Tee Slips, Flensburgs dienstälteste Punk-Band, haben derzeit viel auf dem Zettel. Highlight ist dabei sicherlich der Auftritt auf dem Wacken Open-Air nächstes Jahr.

Doch erstmal heißt es proben für den Weihnachtsgig. Diese alte Tradition ruht seit elf Jahren, doch jetzt geht es wieder los: Am zweiten Weihnachtstag öffnet das Volksbad um 20 Uhr für die Slips und ihre zahlreichen Fans.

„Ein Boonekamp und dann geht’s los“ – dieses Live-Motto der Alt-Punker gilt dann auch wieder. „Es wird Zeit, alte Traditionen aufleben zu lassen“, sagen Hose, Dose, Michi und Lorenz. Ihre Livekonzerte sind bekannt dafür, sich in feucht-fröhliche Partys zu verwandeln, bei denen der Schweiß von der Decke tropft und der Besucher mit Ohrwürmern gespickt nach Hause geht. Als Gast ist die Flensburger Band Alias Caylon im Volksbad mit dabei. Bei der öffentlichen Aftershowparty legt DJ Kolja auf. Tickets gibt es im Musikpalast im Neptunhof oder auf www.froteeslips.com

Die vier Musiker konnten es kaum glauben, als die Einladung zum weltweit größten Heavy-Metal-Festival, dem Wacken Open Air, einging. „Wir waren erst noch skeptisch und hielten es für einen Joke“, sagt Sascha Döstrup alias Dose. Doch als am 8. Dezember unter der achten Adventskalendertür der Wacken-Homepage ihr Name stand, haben sie es wirklich realisiert. „Wir wollten da schon immer mal hin, und nun dürfen wir da spielen!“

In Planung ist auch eine neue Platte. Seit 2009 haben sich die Slips einen Traum erfüllt und sich ein eigenes Studio eingerichtet. Dort sind auch die beiden „Starschnitt Troopers“-Alben (2010 und 2012) entstanden. Nun haben sie einen Berg von Ideen gesammelt und sind dabei, ein neues Album zu produzieren. „Es geht leider nur schleppend voran, da wir ja alle vier geregelter Arbeit nachgehen“, sagt Drummer Hose. Trotzdem hoffen sie, 2018 das Album zu veröffentlichen

Seit sieben Jahren sitzt Dose am Filmschneidetisch und versucht, aus dem Videomaterial der letzten knapp 30 Jahren eine Dokumentation zu zaubern. Der Film soll die ganze Geschichte der Band erzählen – von den Anfängen 1989 über die Teilnahme am John-Lennon-Förderpreis, den Gastauftritt der Toten Hosen auf ihrem Konzert, die Teilnahme an der Rock’n’Roll-Butterfahrt nach Helgoland bis hin zum Wacken-Open-Air. Der Film soll pünktlich zum 30. Bandjubiläum 2019 in einem Flensburger Kino gezeigt werden.