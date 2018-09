Husby : Neues Hilfsangebot

Pädagogin Gudrun Steffensen-Guttzeit leitet das neue Familienzentrum des Amtes Hürup in Husby.

von shz.de

28. September 2018, 16:15 Uhr

Gudrun Steffensen-Guttzeit ist voller Tatendrang: Die diplomierte Pädagogin leitet das neue Familienzentrum im Amt Hürup. Als „Einfraubetrieb“ stellt sie quasi das Zentrum selbst dar. Ihre Arbeitsräume befinden sich im Obergeschoss der Sozialstation in Husby (Flensburger Str. 33). Hier ist die Anlaufstelle für rat- und hilfesuchenden Familien – wenn die 41-Jährige nicht gerade mit ihrem signalfarbenen, elektrischen Dienstfahrrad im Amtsbereich unterwegs ist.

„Auch und gerade als Mutter von zwei Kindern bin ich sozusagen mitten drin im Thema“, sagt Gudrun Steffensen-Guttzeit über ihr Aufgabenfeld, das sie mit einer halben Stelle ausfüllt. Vorher hat die Söruperin zwei Jahre lang das Familienzentrum in Schleswig-Friedrichsberg geleitet. Nun steht sie Familien in den sieben Hüruper Amtsgemeinden mit Tipps und Hilfestellung zur Verfügung, wenn beispielsweise die Frage gestellt wird: „Mir wächst zurzeit alles über den Kopf, was kann ich dagegen tun?“ Dabei sieht sich die Pädagogin als „Netzarbeiterin“. Es gelte, Kontakte zu knüpfen und praxisnahe Angebote für Lösungen unterschiedlicher Situationen zu entwickeln.

Träger des elften Familienzentrums im Kreis Schleswig-Flensburg sind die evangelischen Familienbildungsstätten in Schleswig und Kappeln. „Familienzentren möchten in erster Linie präventive Arbeit leisten und dafür möglichst viele Helfer finden, auch Generationen übergreifend“, sagt Antje Schümann, Leiterin der Familienbildungsstätten. Sie sieht bei diesem Konzept auch das Zusammenwirken mit Kitas und anderen bestehenden sozialen Einrichtungen. Ideal wären möglichst niedrigschwellige Angebote, bei denen Menschen auch untereinander leichter in Kontakt treten können, wie etwa gemeinsame Nähtreffs und Frühstücke.

In einer Auftaktveranstaltung wird sich die Koordinatorin des neuen Familienzentrums am 1. November ab 19.30 Uhr in der Begegnungsstätte Husby vorstellen. Alle Interessierten sind eingeladen an dem Gespräch teilzunehmen, bei dem der Bedarf für Angebote ermittelt und Möglichkeiten aufgezeigt werden sollen. „Wenn sich möglichst viele Eltern und andere Interessenten in unsere Arbeit einbringen und diese mitgestalten, dann kann einiges auf den Weg gebracht werden“, sagt Gudrun Steffensen-Guttzeit.

Den Antrag auf Einrichtung des Familienzentrums Hürup in Husby hatte der Amtsausschuss im Frühjahr gestellt. Die jährliche Förderung durch Landesmittel beträgt 30 000 Euro. Eine Deckungslücke von rund 10 000 Euro wird aufwands- und anteilsmäßig von den Amtsgemeinden finanziert. Erreichbar ist Gudrun Steffensen-Guttzeit vormittags (außer mittwochs) unter Telefon 0 46 34 / 731 99 76, 0175-735 68 68 und per E-Mail kontakt@familienzentrum-amthuerup.de.