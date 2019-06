17. OstseeMan in Glücksburg : Neuerungen im Rahmenprogramm und bei der Streckenführung

Am 4. August findet Deutschlands einziger Langdistanz-Triathlon mit Schwimmstrecke im Meereswasser wieder statt.

von Niels-Peter Binder

11. Juni 2019, 09:11 Uhr

Glücksburg | Schwimmbad ade, jetzt rufen die Seen und das Meer. Für die Triathleten beginnt jetzt die heiße Phase der Saison, in der man den Ausdauerdreikampf auch im Norden als echte Sommersportart in seiner vollen Intensität erleben kann. Schwimmen im Freiwasser, Radfahren durch blühende Landschaften und Laufen unter strahlender Sonne – das alles macht einen Triathlon zu einem echten Erlebnis für Körper und Geist.

Der OstseeMan-Triathlon in Glücksburg ist seit 2002 das große Ausdauerspektakel im Norden, das genau dieses Erlebnis Jahr für Jahr verspricht und fast immer auch garantiert. Am 4. August wird Deutschlands einziger Langdistanz-Triathlon mit Schwimmstrecke im Meereswasser bereits zum 17. Mal gestartet. Dann werden wieder knapp 1500 Aktive und Tausende von Zuschauern am Kurstrand vom frühen Morgen bis in die Abendstunden ein buntes Triathlon-Festival zelebrieren.

Zur 17. Auflage wird es beim OstseeMan ein paar Neuerungen im Rahmenprogramm und bei der Streckenführung geben. Und auch die Struktur des Teilnehmerfeldes verschiebt sich durch den im Vorjahr erstmals ins Programm aufgenommenen OstseeMan113 etwas. Das Gesicht und der Charakter des OstseeMan-Triathlons als Schleswig-Holsteins große Party mit IronMan-Distanz und einem Hauch von Hawaii-Feeling bleiben jedoch unverändert.

Die Langdistanz bleibt weiterhin die Hauptattraktion und das Herz des OstseeMans. Renndirektor Reinhard Husen

Die Herausforderung aus 3,8 km Schwimmen in der Förde, 180 km Radfahren durch das nördliche Angeln und 42,195 km Laufen am Wasserschloss ist auch im 17. Jahr die Aufgabe für die sportlichen Hauptdarsteller des langen Sporttages. Die Veranstalter in Glücksburg rechnen mit rund 300 Ausdauerfreaks, die sich im Alleingang auf den 226 km langen Weg machen werden.

Noch freie Startplätze

„Für das Hauptrennen gibt es noch freie Startplätze“, erklärt Husen, der sich freut, dass die beiden Vorjahres-Champions bereits ihre Meldung für den 4. August abgegeben haben. Sowohl der Erfurter Christian Altstadt, der sich 2018 in einem spannenden Fight in 8:25:50 Stunden gegen den dreifachen Sieger Till Schramm durchgesetzt hatte, als auch die Frankfurterin Jenny Schulz, die beim 16. OstseeMan den Streckenrekord der Frauen auf 9:12:17 Stunden gedrückt hatte, wollen ihre Erfolge wiederholen.

Mit der namensgebenden Gesamtlänge von 113 km bietet der OstseeMan113 seit dem Vorjahr die zusätzliche Option, das OstseeMan-Feeling auch erleben zu können, ohne IronMan-Qualitäten beweisen zu müssen. Das Interesse am Dreikampf über die halbe Langdistanz (1,9 km – 90 km – 21,1 km) ist riesengroß. Alle 500 Startplätze sind bereits ausgebucht.

Über 200 Staffeln am Start

Anders als im Vorjahr werden die Starts der beiden Wettkämpfe um 7 Uhr und um 7.20 Uhr dieses Mal kurz nacheinander erfolgen, sodass am Vormittag viel Action auf der Strecke sein wird, ehe der Nachmittag und die Abendstunden dann den „eisernen“ Langdistanz-Freaks gehören werden. Zusätzlich zu den erwarteten rund 800 Einzelstartern auf beiden Strecken werden über 200 Staffeln mit insgesamt 600 Aktiven mit auf die Strecken gehen.

Bei der Radstrecke wartet auf alle Starter eine interessante Änderung, über die sich viele Aktive schon freuen. Auf Grund von Bauarbeiten in der Glücksburger Innenstadt muss die 30-km-Radrunde neugestaltet werden und wird nun – wie in den Anfangsjahren des OstseeMan-Triathlons – wieder nach Holnis führen. „Wir kehren quasi zu den Wurzeln zurück. Wenn es sich bewährt, lassen wir es vielleicht auch nach den Bauarbeiten so“, sagt Reinhard Husen.

Siegerehrung in der Bootshalle des Hanseatischen Yacht-Clubs

Auch beim Rahmenprogramm gibt es eine Veränderung: Sowohl die Pastaparty vor dem Wettkampf als auch die Siegerehrung am Sonntag-Abend werden jetzt in der Bootshalle des Hanseatischen Yacht-Clubs stattfinden. Am Sonnabend vor dem Startschuss warten mit dem Zippel’s-Frauenlauf und dem Kinderwettkampf „Glückselig-OstseeKids“ zwei bewährte Appetitmacher vor dem längsten Sporttag.

Weitere Informationen zum OstseeMan gibt es online unter www.ostseeman.de.