Mobilität in Flensburg : Neuer Streit um Platz fürs Blech

Verkehrsplanung schlägt fünf befristete Leuchtturm-Projekte zur Mobilität vor / Grüne entsetzt über negative Resonanz

von Joachim Pohl

22. März 2018, 06:04 Uhr

Bis 2050 soll Flensburg „CO2-neutral“ werden. Schon viel früher sollen die Anteile des Radverkehrs und des ÖPNV am Gesamtverkehr deutlich erhöht werden. So steht es im Entwurf für den Masterplan Mobilität. Doch wenn es um konkrete Maßnahmen geht, tun sich die, die in der Stadt entscheiden, sehr schwer.

Fünf „Leuchtturm-Projekte“ zum Masterplan Mobilität stellte die Flensburger Verkehrsplanerin Elin Helas am Dienstag im Umwelt- und Planungsausschuss vor – und rief damit ein zum Teil verheerendes Echo hervor. Es sind verhältnismäßig kleine Projekte, und sie sind alle auf drei Monate befristet:

> familienfreundliche Mobilität: Neun Familien erhalten für je einen Monat ein Elektro-Lastenfahrrad und eine übertragbare Monatskarte für den Bus. Im Gegenzug lassen sie in diesem Monat ihr Auto stehen.

> Leuchtturm-Ticket: Tagesticket ÖPNV (Stadt und Region) für max. fünf Personen für 12 Euro.

> Parkletts: Umnutzung einzelner Pkw-Stellplätze am Straßenrand für Gastronomie oder Radparkplätze.

> Umweltstreifen Ostufer: An Kielseng und Ballastbrücke wird pro Richtung eine Spur für Bus, Rad und Car-Sharing reserviert. Nach aktuellen Zählungen reicht ein Fahrstreifen je Richtung für den vorhandenen Kraftfahrzeugverkehr.

> Begegnungszone Rathausstraße: An der Kreuzung zur Fußgängerzone werden die Ampeln ausgeschaltet, für Autos gilt Tempo 20, der Bereich wird markiert und beschildert.

Alle fünf Projekte folgen Beispielen aus anderen Städten, erläuterte Elin Helas. Begegnungszonen („shared space“) gebe es international auch in Großstädten wie New York (Times Square), ergänzte der Chef der Stadtplanung, Peter Schroeders. Nach drei Monaten sollen die Erfahrungen überprüft werden.

Kritik, Zweifel und pure Ablehnung machten sich nach dem Kurzvortrag breit. Die CDU lehnte vor allem den Umweltstreifen klar ab, ebenso die FDP – selbst für eine befristete Zeit von drei Monaten. „Kielseng ist ein Politikum und führt zu Grabenkämpfen“, urteilte Pelle Hansen (Grüne). Die Linken hatten Bedenken bei der ampellosen Rathausstraße, der SSW stellte insgesamt die „Sinnhaftigkeit“ der Maßnahmen in Frage.

Rückenwind bekam Helas von SPD und Grünen. „Wann wollen wir denn mal irgendetwas umsetzen?“, fragte aufgebracht Stefan Thomsen. Er erinnerte an Flensburgs Ambitionen in Sachen Fahrrad- und Klimastadt sowie CO2-Neutralität. „Wenn wir alles zerreden, können wir uns das auch sparen.“

„Nur ausprobieren!“, erinnerte Axel Kohrt (SPD). Wenn man selbst das nicht wolle, habe man irgendwann „200 000 Euro in den Sand gesetzt“ – so viel kostet der Masterplan Mobilität. Am Ende einigte man sich auf eine Wiedervorlage in vier Wochen; bis dahin, so Kohrt, sollten alle „nochmal in sich gehen“. Und die Vertreterin des TBZ machte klar, dass man alle vorgeschlagenen Maßnahmen prüfen werde.