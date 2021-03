Flensburg-Weiche : Neuer Standort für 6-Tonnen-Gedenkstein

Der Weltkriegs-Gedenkstein in Weiche musste Platz machen für die Erweiterung des Feuerwehr-Gebäudes.

Flensburg | Nach Monaten im Winterschlaf wurde am Dienstagmorgen ein Gedenkstein zu Ehren der Opfer der beiden Weltkriege in Flensburg-Weiche an den neuen Standort versetzt. Rund 70 Jahre hatte das Mahnmal seinen Platz auf dem Gelände der Freiwilligen Feuerwehr am Ochsenweg gehabt. Jetzt musste er Platz machen für eine Erweiterung des Feuerwehr-Gebäudes. An...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.