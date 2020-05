Neuer Podcast über Freundschaft und Sex

von Mira Nagar

28. Mai 2020, 15:33 Uhr

Flensburg | Podcasts zum Thema Sex gibt es viele – denn Themen rund um Liebe, Freundschaft, Partnerschaft, Sexualität beschäftigen alle Menschen. „Doch nicht selten fehlt es in Bezug auf Menschen mit Behinderung an Offenheit“, sagen Esther Munck und Jasper Siebel-Mogk vom Team pro familia Flensburg.

„Wir wollen mit einem eigens entwickelten Projekt gegensteuern, und zwar mittels Podcast.“ Das neue Angebot „Bumsfallera – der sexy Podcast“ will Menschen mit und ohne Behinderung auf diese Weise in Austausch bringen und gemeinsame Partizipation ermöglichen.

Unter Leitung des sexualpädagogischen pro familia-Teams wird ein Podcast entwickelt, der konkrete Fragen und deren Beantwortung in Leichter Sprache beinhaltet und auf den pro familia-Internetseiten verfügbar ist.

Dabei ist eine sensible Bearbeitung der Themen und der Schutz der Persönlichkeitsrechte den Verantwortlichen äußerst wichtig. Die Zuhörerinnen und Zuhörer können per Mail Fragen und Anregungen äußern. „Information und Reflexion sollen die sexuelle Identität und sexuelle Selbstbestimmung stärken und Inklusion fördern“, so das Team.

Das Projekt wird von „Aktion Mensch“ unterstützt. Die erste Folge ist bereits online unter www.profamilia.de/bumsfallera