Neuer Plan: Mehr Kinder im Land sollen Sport treiben

Landesregierung stellt millionenschwere Sportplanung bis 2030 vor

von Dieter Schulz

08. September 2020, 20:00 Uhr

kiel | Die Ansage ist klar. „Wir wollen den Sport in Schleswig-Holstein richtig nach vorne bringen“, sagt die für den Sport zuständige Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU). Deswegen hat ihr Ministerium in den vergangenen drei Jahren nach einer Umfrage gemeinsam mit vielen Vereinen und Verbänden einen „Zukunftsplan Sportland Schleswig-Holstein“ erarbeitet. „Wir sind das erste Flächenland, das eine derartig umfangreiche Bestandsaufnahme in Angriff genommen hat. Eine Bestandsaufnahme mit dem Ziel, für die Zukunft klare Leitlinien, klare Vorstellungen – so eine Art Kompass für die Sportentwicklung zu haben.“ Jetzt soll der Landtag entscheiden, was davon bis 2030 umgesetzt wird.

Der Plan bietet 118 Handlungsempfehlungen, davon sollen als erstes acht so genannte Starterpakete mit 29 Projekten umgesetzt werden. Darunter findet sich eine Bewegungsoffensive für Kinder in Kitas und Schulen, eine Initiative zum Schwimmenlernen, aber auch ein Plan zum Ausbau der Leistungssport-Stützpunkte. „Wir wollen nicht nur Weltmeister produzieren“, sagt der Präsident des Landessportverbandes, Hans-Jakob Tiessen. Es gehe darum, die gesamte Breite des Sports zu erfassen. „Es gibt keinen stärkeren Kitt in der Gesellschaft als den Sport.“ Allerdings nehme man bei den olympischen Sportarten vor allem Segeln, Rudern und Beach-Volleyball in den Fokus. „Aber natürlich können andere nachrücken“, so Tiessen.

Noch ist nicht klar, was die einzelnen Förderungen kosten werden. „Wir haben nicht an alles ein Preisschild geheftet“, sagt Innen-Staatssekretärin Kristina Herbst (CDU). Allerdings würden allein die Kernbereiche einen zweistelligen Millionenbetrag kosten, so Sütterlin-Waack. „Wenn wir alle Hauptthemen angehen, auch mehr.“

Denn die acht Starterpakete umfassen auch Punkte wie die Sanierung von Sportstätten, in die die Landesregierung seit 2015 bereits 40 Millionen Euro gesteckt hat. So unterstützt das Land etwa den Bau einer Beachvolleyball- und Leichtathletikhalle in Kiel mit 7,5 Millionen Euro. Dazu kommt das Ziel, „einer auskömmlichen, nachhaltigen und dauerhaft gesicherten (finanziellen) Förderung des (in den Vereinen und Verbänden) organisierten Sports“, wie es in dem Plan heißt.

Doch man könne auch mit überschaubaren Beträgen etwas schaffen, sagt Tiessen. So könne die Digitalisierung etwa durch Know-how-Transfer aus anderen Ländern gefördert werden. „Und auch bei einer Bewegungsoffensive in Kitas und Schulen kann man mit ein paar Hunderttausend Euro eine Menge bewegen.“ Denn es gehe darum, das Land in Bewegung zu bringen, so Tiessen. „Wir hoffen, eine neue Ära des Sports in Schleswig-Holstein einleiten zu können.“ Leitartikel Seite 2