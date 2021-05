Umleitungsstrecke von der B199 : Neuer mobiler Blitzer: In Wallsbüll drohen Rasern jetzt teure Fotos

Die Testphase mit nun zwei Anhängern soll bis Ende des Jahres andauern.

Wallsbüll | Der bereits seit rund zwei Monaten an den Straßen im Kreisgebiet im Einsatz befindliche hellgraue Blitzeranhänger hat Verstärkung bekommen. Seit einigen Tagen ist ein weiteres Gerät zur Erprobung im Einsatz. Der in dunkelgrau lackierte und rund zwei Meter hohe Anhänger steht seit Dienstag auf einem Privatgrundstück in der Ortsdurchfahrt von Wallsbüll ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.