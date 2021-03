Amt Mittelangeln : Neuer Amtsvorsteher Matz Matzen will Breitband-Ausbau voranbringen

Der Wechsel an der Spitze des Amtes Mittelangeln zur Hälfte der Wahlperiode war lange geplant.

Mittelangeln | Was kann einen Menschen veranlassen, nach dem Eintritt in den beruflichen Ruhestand in der Kommunalpolitik noch einmal Gas zu geben und Verantwortung zu übernehmen? Matz Matzen fällt die Antwort nicht schwer. „In kaum einer politischen Position kann man so nahe mitgestalten wie in der Kommunalpolitik“, antwortet er und ergänzt, hier werde Erfolg und S...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.