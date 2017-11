St. Petri Flensburg : Neue Stele für den Frieden

vergrößern 1 von 1 1 von 1

16.Nov.2017

Sie trägt eine Botschaft in Gold, die neue Stele, die am Sonntag, 19. November, am Volkstrauertag, in St. Petri enthüllt wird. Die Flensburger Bildhauerin Luise Harfmann hat ein Holz-Pult geschaffen, das ein Gedenken der Bergpredigt trägt: „Selig sind, die Frieden stiften...“ und „Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden...“

Traditionell seit 1952 wird in Deutschland zum Volkstrauertag der Toten zweier Weltkriege, der Opfer von Gewalt bis zum heutigen Tage gedacht. Für St. Petri-Pastor Christoph Touché ist damit ein neues „Friedens-Zeichen“ und ein neues „Krieger-denk-mal“ für Flensburg entstanden. Es soll, so Touché, helfen, Antwort zu finden etwa auf Fragen wie Frieden und Gewissensentscheidungen. Zugleich ist es Positionierung in einer Zeit, in der „wieder die Bomber über Flensburg dröhnen“. Der Flugplatz Jagel, betont Touché, ist Trainingszentrum. „Frieden schaffen mit neuen Waffen?“ Der Gottesdienst beginnt um 10 Uhr.