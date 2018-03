Sterup : Neue Schaltanlage

Die Schleswig-Holstein Netz AG investiert 1,5 Millionen Euro – eine Erweiterung wird nicht ausgeschlossen. Die Anwohner müssen dann mit Störgeräuschen rechnen.

von rth

26. März 2018, 12:31 Uhr

Sterup | Auf einer rund 8000 Quadratmeter großen Fläche im Steruper Ortsteil Brunsbüllund lässt die Schleswig-Holstein Netz AG ein Schaltwerk für einen optimalen Stromtransport via Kabel zur Zentralstation nach Süderbrarup bauen. Anlässlich der jüngsten Einwohnerversammlung der Gemeinde erläuterten die Projektmanager Karsten Reimer und Arne Hagemann, beide von der Planungsstelle in Schuby, dieses Projekt, das allein in Sterup Kosten von 1,5 Millionen Euro erfordert. Weitere 3,5 Millionen sind notwendig, um das Versorgungskabel in einer Tiefe von 1,40 Metern bis nach Süderbrarup zu verlegen. Insgesamt sind – samt der Modernisierung des Süderbraruper Umschlagwerks – elf Millionen Euro veranschlagt.

Sterups Bürgermeister Wolfgang Rupp betonte, die Gemeindevertretung habe das Brunsbüllunder Vorhaben als sinnvoll betrachtet und in öffentlichen Sitzungen gemeinsam mit den Vertretern der Netz AG die einzelnen Planungsschritte abgestimmt. Dazu gehöre auch die zeitweise eingeschränkte Verkehrsführung auf der Brunsbüllunder Gemeindestraße, wo nach einer Verbreiterung und Stabilisierung der Banketten große Lastwagen bis zur Baustelle durchfahren werden. Aus Sicherheitsgründen ist für einige Wochen ein Einbahnverkehr vorgesehen. Karsten Reimer räumte ein, dass hiermit gewisse Einschränkungen im Anliegerverkehr verbunden seien. Dass sich ein Anwohner in der Versammlung über die unzureichende Information bezüglich des Bauvorhaben beschwerte, wies Bürgermeister Rupp als unbegründet zurück.

Das künftige Schaltwerk dient dazu, vorhandene Versorgungsengpässe im Stromtransport durch Freileitungen zu beenden. „Es kann nicht die in der Region erzeugte alternative elektrische Energie verbraucht werden, weil es an Transportwegen mangelt“, verdeutlichte Projektmanager Reimer.

Auf dem ehemaligen landwirtschaftlich genutzten Areal in Brunsbüllund wird die künftige zweiteilige Schaltanlage etwa 18 Meter aufragen – bei einer Grundfläche von 40 mal 20 Metern. Zudem gehören ein kleines Betriebsgebäude und ein Rückhaltebecken sowie eine grüne Ausgleichsfläche, ein neues Stück Knick und die Umzäunung dazu. „Die elektrische Weiche“ übernimmt Strom aus der von Flensburg bis nach Kappeln führenden Freileitung und speist ihn mit 110 Kilo-Volt in das Kabel ein. Auch eine Glasfaserverbindung wird mitverlegt, um den betriebsinternen Datenabgleich sicherzustellen. Die Arbeiten sollen im Juni beendet werden.

Ungewiss bleibt, ob der Steruper Standort eines Tages zu einem größeren und leistungsstärkeren Umspannwerk ausgebaut werden soll. Dann würden im Nahbereich unangenehme Störgeräusche nicht zu vermeiden sein. Die Projektmanager: „Leider müssten solche Immissionen in Kauf genommen werden, denn überall gibt es Einzelhäuser, weil Angeln doch sehr zersiedelt ist.“