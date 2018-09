Neue katholische Pfarrei gegründet

von Anna Rüb

Die Pfarreien „St. Marien – Schmerzhafte Mutter“ in Flensburg und St. Marien in Kappeln sind aufgehoben. Seit gestern werden sie unter der katholischen Pfarrei „Stella Maris“ in Flensburg vereint. Das Festhochamt zur Pfarreigründung wurde gestern in St. Marien in Flensburg (Nordergraben 36) zelebriert.

Nach der Begrüßung der Gemeinden, Gäste und Erzbischof durch Pfarrer Bernd Wojzischke, verlas Konrad Maibaum vom Kirchenvorstand Kappeln das erzbischöfliche Dekret vom 1. März 2018 über die „Aufhebung von katholischen Pfarreien in Flensburg und Kappeln sowie über die Errichtung der katholischen Pfarrei Stella Maris.“ Die feierliche Messe wurde begleitet durch den polnischen Chor, den Kirchenchor der Gemeinde und die lateinische Choralschola. Nach den Grußworten von Pastorin Susanne Thiesen, die für Pröpstin Carmen Rahlf eingesprungen war und Pastorin und Pastorin Dr. Gönna Hartmann-Petersen vom St. Franziskus-Hospital Krankenseelsorge, wurden die Gemeinden und Gäste zu einem Empfang gebeten. Die „weltliche“ Feier soll am 29. September im Offizierheim Mürwik stattfinden.