Grenzüberschreitend in Flensburg : Neue Hoffnung für die Strahlentherapie

St.-Franziskus-Hospital soll wieder Geld für die Behandlung dänischer Patienten erhalten

von Gerhard Nowc

06. April 2018, 14:43 Uhr

Die Behandlung von Krebspatienten aus Dänemark im Flensburger St.-Franziskus-Hospital – einst ein Vorzeigeprojekt der deutsch-dänischen Zusammenarbeit und dann aus Kostengründen gestrichen – hat die Chance, wiederbelebt zu werden. Nach den Sommerferien müssen die Haushaltsfachleute der Region beraten, ob die Finanzierung möglich ist. Und das Krankenhaus würde es begrüßen, wenn die Behandlung dänischer Patienten wieder aufgenommen wird.

Mehr zum Thema Deutsch-dänisches Klinikprojekt : Ende eines Erfolgsmodells

Die von Kopenhagen vorgenommene Kürzung von Mitteln für die Region führte dazu, dass der Regionsrat in Vejle im April 2016 einen Sparkatalog mit einem Volumen von 167 Millionen Kronen verabschiedete. Die Strahlenbehandlung in Flensburg sollte 3,2 Millionen Kronen beitragen (rund 450 000 Euro). Das Flensburger St. Franziskus-Krankenhaus machte ein Angebot und reduzierte die Preisspanne auf eine knappe Million Kronen (140 000 Euro) für eine langfristige Absprache. Aber die Mehrheit sagte Nein. Kritisiert wurde aus dänischer Sicht, dass diese Form der medizinischen Zusammenarbeit als Einbahnstraße funktioniere: Viel zu wenig Patienten aus Deutschland nutzten die Behandlungsmöglichkeiten der dänischen Krankenhäuser in der Region. Zwei Minister der Landesregierung schalteten sich damals in die Verhandlungen ein. Doch die Behandlung dänischer Patienten in Flensburg wurde gestrichen.

Eine Entscheidung, die den dänischen Regionalpolitikern um die Ohren flog. Während des Wahlkampfes um den Einzug in den Regionsrat wurden im vergangenen Herbst die Stimmen in allen Lagern laut, hier sei an der falschen Stelle gespart worden. Die Schleswigsche Partei (SP), Partei der deutschen Minderheit in Dänemark, ging offensiv vor und versprach, sie werde sich für die Wiedereinführung der Krebsbehandlung einsetzen. Nun wird das Thema Teil der Budgetverhandlungen für das kommende Jahr, die nach den Sommerferien konkret werden.

Der Geschäftsführer des Krankenhauses, Klaus Deitmaring, signalisierte, das Franziskus würde eine Wiederaufnahme der Strahlenbehandlung sehr begrüßen.