Gemeinschaftsschule West in Flensburg : Neue Herren über 40.000 Bienen

vergrößern 1 von 2 Foto: gems West (2) 1 von 2

von sh:z

erstellt am 30.Sep.2017 | 08:39 Uhr

Kinder für die Natur zu begeistern und gleichzeitig einen persönlichen Traum verwirklichen – genau das machen die Lehrkräfte Stefan Duske und Inga Groppe mit ihrer gerade gestarteten neuen fünften Klasse an der Gemeinschaftsschule West. Fast ein Jahr lang haben sie sich auf ihre Aufgabe vorbereitet und sich unter anderem in die Imkerei einweisen lassen. Der Innenhof der Schule wurde zu einem ökologischen Schulgarten umgestaltet, Hochbeete, Obststräucher und -bäume wurden durch Schüler gepflanzt und seit Juni betreuen die beiden Lehrkräfte fast 40 000 Bienen.

Möglich wurde das Projekt durch das große Engagement von Henning Schmidt, der gemeinsam mit der Nospa, der Förde Direct Service (FDS), der Dienstleistungsgesellschaft Nord, Queisser Pharma und der Bingo Umweltlotterie mehr als 12 000 Euro bereitstellte, damit aus einem „langweiligen“ Innenhof ein faszinierendes Projekt zur Unterstützung der immer stärker bedrohten heimischen Insekten werden konnte. Zum Start übergaben Stefan Kubut (Nospa), Günter Fenner (Mürwiker Werkstätten) und Jürgen Klee (Förde Direct Service und Dienstleistungsgesellschaft Nord) den Schüler der Klasse 5a den Schulgarten und ließen sich von Klassenlehrer Stefan Duske die Bienenhaltung genau erklären. „Cool, aus unserem Klassenfenster kann ich die Bienen den ganzen Vormittag beobachten und beim Unterricht draußen noch viel über Natur lernen. Das ist viel besser als nur in Büchern zu lesen“, so Lina und Pia.

Mit Schülern im Garten praktisch zu arbeiten, etwas anzupflanzen, den Garten zu pflegen und schließlich natürlich die Ernte des eigenen Obst und Gemüse: All das ist jetzt möglich, und mit der ebenfalls erneuerten Schulküche wird das Kochen von Marmelade oder das Ernten und Essen des eigenen Gemüses zum wahren Vergnügen. „Etwa 40 Kilo Honig werden wir nächstes Jahr ernten und gleichzeitig viel über die Bienen und andere wichtige Insektenarten lernen können“, erklärt Duske. Gemeinsam mit den Schülern der Klasse 5c und den Teilnehmern der von Rotry initiierten Lernwerkstätten soll in den nächsten Jahren das Schulgelände umgestaltet werden und so für viele heimische Pflanzen und Tieren neue Lebensräume schaffen. Henning Schmidt, als Vertreter der Flensburger Rotarier und durch sein mehr als zehnjähriges Engagement ein großer Förderer und Mitbegründer der Lernwerkstätten, ist überzeugt, dass Kinder durch diese Ergänzung auch im normalen Unterricht neugieriger und engagierter sein werden. „Lernen durch praktische Arbeit in der Natur macht Spaß und motiviert.“