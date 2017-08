Dollerup : Neue Heimat für Schusterwerkstatt

vergrößern 1 von 1 Foto: vdl 1 von 1

Es waren verschlungene Wege, aber letztlich führten sie zu einem guten Ende: Die Schusterwerkstatt von Peter Grube aus dem Dolleruper Ortsteil Nordballig hat in Emsbüren zwischen Lingen und Rheine im Emsland eine neue Heimat gefunden. 49 Jahre hatte die Werkstatt Grubes Existenzgrundlage gebildet.

1931 geboren, absolvierte er von 1945 bis 1948 eine Lehre als Schuhmacher und machte sich am 1. August 1957 nach einigen Gesellenjahren und der Meisterprüfung in seinem Elternhaus selbstständig. Die Einrichtung hatte er sich schon vorher zusammengespart. „Meine erste Anschaffung war 1951 eine fußbetriebene Nähmaschine für 545 Mark, damals richtig viel Geld!“

Ende Juni 2005, mit 74 und nach mehr als 60 Jahren im Beruf, schloss Grube seine Werkstatt. 2015 verkaufte er sein Haus, behielt aber Wohnrecht in zwei Zimmern. Die neuen Eigentümer wollten den Werkstattraum anderweitig nutzen, deshalb sollte er ausgeräumt werden. Die Zukunft seiner Werkzeuge und Maschinen war dem Schuhmacher aber nicht gleichgültig. Eine Verschrottung wäre für ihn nur als allerletzte Option in Frage gekommen. Auch die Abgabe von einzelnen Teilen hätte ihm kaum gefallen. Grube hoffte vielmehr, dass ein Museum seine Werkzeuge ausstellt. Und dieser Wunsch ging in Erfüllung.

Durch einen Bericht in unserer Zeitung wurde Peter Hansen aus Kalleby auf das Angebot aufmerksam. Er informierte seinen Bruder Walter, gelernter Schmied und 17 Jahre lang als Bauleiter im Pipeline-Bau in Afrika und Asien tätig, der jetzt im Ruhestand in Emsbüren in Niedersachsen lebt. Der war sofort von der Idee angetan, die Gerätschaften in ihrer Gesamtheit zu übernehmen und sie in sein privat betriebenes Technik- und Heimatkundemuseum zu integrieren. Grube war damit einverstanden, und so holte Hansen, wie sein Bruder aus Dollerup stammend, im März die komplette Einrichtung in Nordballig ab.

Vor kurzem erhielt der alte Schuster eine Seite des Lokalteils „Südliches Emsland“ der Lingener Tagespost. Sie enthält einen langen Bericht mit der Überschrift „Schmied rettet Schusterwerkstatt für die Nachwelt“. Dazu gehört ein großes Foto mit Hansen inmitten der neu aufgestellten, bestens gepflegten Einrichtung. Zu erkennen ist, dass die 250 Kilogramm schwere „Ausputzmaschine“ mit verschiedenen Möglichkeiten zum Schleifen und Polieren sogar einen Elektroanschluss erhalten hat und somit voll einsatzbereit ist.

Für den 86-Jährigen war der erste Anblick von Zeitungsbericht und Foto ein sehr berührender Moment: „Im vergangenen Jahr hatte ich mich schon fast damit abgefunden, dass alles verschrottet wird.“ Es sei eine Genugtuung, dass seine Werkstatteinrichtung erhalten bleibt. „Ich bin vollauf zufrieden mit dieser Lösung!“

Im Rückblick ist er froh darüber, Anfragen nach einzelnen Teilen abgelehnt zu haben. Er schließt aus, sich seine alten Gerätschaften noch einmal persönlich anzusehen. „450 Kilometer, das ist mir zu weit.“ Ihm bleibt aber die Gewissheit, dass seine Werkstatt nun eine gute neue Heimat gefunden hat.