Langballig : Neue Ehrenbürgermeister in Langballig

24 Jahre lang stand Peter Dietrich Henningsen an der Spitze der Gemeinde Langballig. Für seinen Einsatz in dieser Zeit wurde er nun mit dem Titel des Ehrenbürgermeisters ausgezeichnet.

von shz.de

26. August 2018, 16:28 Uhr

Das Spruchband mit der Aufschrift „Ich bin ein Oldtimer“ traf in zweierlei Hinsicht zu. Zum einen bezog es sich auf das Feuerwehrfahrzeug von 1943, an dessen Heck es angebracht war, zum anderen auf den besonderen Mitfahrer an Bord, der noch einmal durch seine Gemeinde und dann in die Gaststätte „Station L“ gefahren wurde. Dort fand die Festveranstaltung statt, in deren Rahmen Peter Dietrich Henningsen in Anwesenheit vieler Gäste und alter Weggefährten zum Ehrenbürgermeister von Langballig ernannt wurde.

Seit 1974 Mitglied der Gemeindevertretung stand er von 1994 an 24 Jahre lang an ihrer Spitze. In dieser Zeit brachte er viele wegweisende Projekte auf den Weg, von denen Kurt Brodersen, sein Nachfolger im Amt des Bürgermeisters, einige besonders hervorhob, die vom Biomasseheizkraftwerk 1997 bis zur „Aula“ an der Grundschule 2017 reichten.

Den Reigen der Grußworte eröffnete Kreispräsident Ulrich Brüggemeier. Henningsen, von 1990 für 18 Jahre im Kreistag und dort Vorsitzender der CDU-Fraktion, sei ein „pragmatischer, diplomatischer Organisator“ gewesen. Ingo Degner, langjähriger Gegenüber als Vorsitzender der SPD-Fraktion, lobte seine Fairness und Verlässlichkeit, mit der viel gemeinsam erreicht worden sei: „Die Campus-Halle wäre ohne uns nicht gebaut worden!“ Landrat Dr. Wolfgang Buschmann bezeichnete den Geehrten als Mann mit Profil für den ländlichen Raum.

Nach Aussage von Amtsvorsteher Peter-Wilhelm Jacobsen konnte der Umgang mit Henningsen schwierig werden, wenn es diesem nicht schnell genug voranging. Yvonne Spring-Renken von der Amtsverwaltung hatte keinen Bürgermeister erlebt, der so gut vernetzt, „beharrlich und positiv ungeduldig“ war. Vertreter von Feuerwehr, Blasorchester und Schule hoben stete Ansprechbarkeit und Einsatz für ihre Belange hervor.

In seinem Schlusswort dankte Henningsen zunächst seiner Frau Inge. „Sie hat mir viel Arbeit abgenommen.“ Bei seinem kommunalpolitischen Einsatz habe das konstruktive Miteinander im Vordergrund gestanden. „Es ging mir darum, für die Gemeinschaft etwas zu schaffen.“

Die Festveranstaltung wurde vom Grundhofer Gesangverein musikalisch umrahmt, ergänzt durch ein Gesangssolo des Westerholzer Bürgermeisters Bernd Ertzinger.