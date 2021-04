Drive-In : Neue Corona-Schnellteststation öffnet vor der Flens-Arena

Wer sich testen lassen will, kann die gesamte Zeit in seinem Auto sitzen bleiben.

Flensburg | Erst Popcorn, jetzt Stäbchen – wo letztes Jahr noch das Autokino war, ist nun eine Corona-Schnellteststation. Ab Karfreitag bietet die HNO-Praxis im Citti-Park vor der Flens-Arena täglich von 8 bis 20 Uhr kostenlose Covid-Tests an. Die Station wird als sogenannter Drive-In betrieben. Wer sich testen lassen will, kann die gesamte Zeit in seinem Auto...

