Steinbergkirche : Neue Brücke für die Retter

Bürgermeister Gerhard Geißler hofft auf Eigenleistung der DLRG-Mitglieder beim Errichten des Bauwerks in Norgaardholz.

von Tina Ludwig

25. April 2018, 12:15 Uhr

Steinbergkirche | Schon lange warten die Rettungsschwimmer von der DLRG Norgaardholz darauf, nun tut sich endlich eine konkrete Perspektive auf. In der Mitgliederversammlung teilte der Steinberger Bürgermeister Gerhard Geißler mit, dass das Amt Geltinger Bucht 10 000 Euro für die Planung einer festen Badebrücke in Norgaardholz bereitgestellt habe. Bei den Baukosten werde von 1000 Euro pro laufendem Meter Brücke ausgegangen. Bei der Aktivregion sei der Förderbedarf angemeldet worden. „Beim Eigenanteil“, so Geißler, „hoffe ich auf zahlreiche Spenden.“ Wenn das feste Bauwerk fertiggestellt sei, entfalle der bisherige aufwendige ehrenamtlich geleistete Auf- und Abbau zu Beginn und am Ende der Badesaison.

In seinem Bericht über das vergangene Jahr teilte Vorsitzender Heiko Marquardsen mit, dass die aus Gerüstteilen zusammengesetzte Brücke mit Hilfe der Tauchgruppe Süderbrarup und Flüchtlingen aus Eritrea aufgebaut worden war. Ein Sturmschaden danach habe sich in Grenzen gehalten. Die Technik mit Boot, Trailer und Mannschaftsbus sei sehr anfällig gewesen.

Der Technische Leiter Christian Boysen berichtete von intensiver Ausbildung im Schwimmen mit 89 und im Rettungsschwimmen mit 18 Teilnehmern. Beim Wachdienst in der Seebadeanstalt Norgaardholz wurden in der Sommersaison 2017 von 27 Rettungsschwimmern 2148 Wachstunden abgeleistet und 23 Mal Erste Hilfe geleistet. Für den Stützpunkt Sörup-Satrup sprach dessen Leiter Bernd Grigoleit wegen des verregneten Sommers von nur 727 Wachstunden und 43 abgenommenen Schwimmabzeichen. Er klagte über die Zunahme von „Hilferufen aus Spaß“ und uneinsichtigen Eltern, wenn diese auf das Verhalten ihrer Kinder angesprochen würden.

Wegen Problemen mit der Technik kam es zu unvorhergesehenen Mehraufwendungen mit der Folge, dass bei Ausgaben von etwa 36 000 Euro ein Defizit von 9000 Euro entstand. Dieses konnte nach Aussage von Schatzmeister Maik Stender ausgeglichen werden. Durch höhere Hallennutzungsgebühren und Aufwandsentschädigungen für die Übungsleiter sei auch im Haushalt 2018 eine Rücklagenentnahme vorgesehen.

Vorsitzender Marquardsen und Schatzmeister Stender wurden in ihren Ämtern bestätigt. Für den Technischen Leiter Boysen fand sich kein Nachfolger. Den bisher vakanten Posten des Boots- und Gerätewartes übernahm Björn Rautenkrantz. Die Leitung des Stützpunktes Sörup-Satrup wechselte von Bernd Grigoleit zu Hans-Joachim Löffler.

Nachdem Ehrenfried Petersen für 50 Jahre Mitgliedschaft mit dem Ehrenzeichen in Gold ausgezeichnet worden war, ging Harald Dräger vom Vorstand des Kreisverbandes auf die zurückgehende Zahl der Schwimmhallen ein. Der dadurch verursachte Rückgang bei der Ausbildung – auch in den Schulen – habe bedenkliche Folgen. „Schwimmen zu können, ist eine Lebensversicherung.“ Hier sei dringend eine Trendwende geboten.