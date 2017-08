Grosssolt : Neubürger statt Klimaschutz?

vergrößern 1 von 1 Foto: Sach 1 von 1

Grosssolt | „Wie kann man diese Naturoase für ein Neubaugebiet opfern?“ Die Nachbarn im Ortsteil Großsoltbrück schätzen den Wald neben ihrem Garten. In dem Wäldchen aus Hainbuche, Ahorn, Esche, Eiche, Kastanie und Fichte leben Eichhörnchen, Hasen, Fledermäuse und der Waldkauz. Anwohnerin Elli Juhl ist empört: „Überall wird Naturschutz gefordert. Hier soll Natur vollständig zerstört werden.“ Kristin Fitzner fragt: „Wo sollen die Tiere ein neues Biotop finden? Es dauert doch mehrere Jahrzehnte, bis der Waldkauz in der Ersatzpflanzung brüten kann.“ Bei ihrer Suche nach Bauland erwägt nun die Gemeinde, dort ein Neubaugebiet anzulegen.

Das ein Hektar große Gehölz erstreckt sich zwischen Blumenweg, Grühbogen und Amtsweg. Er ist auf drei Seiten mit alten Häusern und Neubauten umstanden. Die vierte Seite grenzt an einen Acker. Das Areal fällt in der Bauleitplanung der Gemeinde unter „Außenbereich“. Davon hat die Gemeinde Großsolt mit ihren Splittersiedlungen sehr viel. Der Innenbereich ist bis auf wenige Lücken, Gärten oder Hauskoppeln, bereits mit Gebäuden gefüllt. Bürgermeister Wilfried Surrey muss Ansiedlungswilligen seit geraumer Weile Absagen für Bauland erteilen. „Es gibt Interessenten, und die Gemeinde darf Dutzende von Wohnungen schaffen. Aber es gibt kaum Flächen für eine Ortserweiterung“, klagt er. Diese befänden sich außerdem in privatem Eigentum.

In die schwierige Suche nach Bauland platzte nun das Angebot der Waldbesitzerin, einer gebürtigen Großsolterin, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen möchte. Die Idee, das Gehölz in ein Neubaugebiet zu überführen, habe sich aus zwei Aspekten ergeben. Zum einen sei sie als Eigentümerin dafür verantwortlich, dass keine Äste auf die Straße oder in die Nachbargrundstücke fallen. „Auch bei Sturm darf ja niemand zu Schaden kommen.“ Zum anderen meldeten sich seit einigen Jahren Bauwillige bei ihr. Dafür zeigt sie Verständnis: „Wenn sich hier junge Familien niederlassen, ist das ein Gewinn für die Gemeinde.“ Die zentrale Lage zwischen den drei Straßen sieht sie als Vorteil, auch in Bezug auf das Genehmigungsverfahren.

Dieses ist umfangreich und bezieht etliche Behörden und Träger öffentlicher Belange mit ein. Die Untere Forstbehörde muss die Fläche aus dem Status „Wald“ entlassen. Damit ergeht gleichzeitig die Verpflichtung, andernorts durch Anpflanzen einer doppelt so großen Parzelle einen Ausgleich zu schaffen. Dazu ist die Eigentümerin nach eigenen Worten „natürlich bereit“.

Die Gemeinde Großsolt beriet nun im nicht-öffentlichen Teil einer Gemeinderatssitzung über die Möglichkeit, den Grünzug in ein Wohngebiet umzuwandeln. Laut Bürgermeister Surrey schob sie das Vorhaben mit einstimmiger Zustimmung an. Es folgte eine Planungsanzeige bei den Landesbehörden. Dort wird jetzt geprüft, ob die Fläche für die bauliche Entwicklung der Kommune geeignet ist. Sollte aus Kiel ein positiver Bescheid kommen, müssen ein Flächennutzungs- und ein Bebauungsplan aufgestellt werden. Damit nicht genug, vor einer Rodung muss der Hain auf Flora und Fauna untersucht werden. Ob der lange Verfahrensweg tatsächlich von der Gemeinde und der Eigentümerin bis zum Ende beschritten werden kann, ist zum jetzigen Zeitpunkt völlig offen. Der kleine Wald liegt eben im Außenbereich. „Wir warten die Reaktion aus Kiel entspannt ab“, erklärt Surrey.

Dies wollen die Waldnachbarn nicht tatenlos hinnehmen. Sie verstehen nicht, dass die Gemeindevertretung sich für ein Vernichten des Waldes entschied. Hatten doch mehr als ein Dutzend von ihnen vor der Abstimmung den Gemeindevertretern viele ablehnende Argumente vorgetragen: Natur- und Klimaschutz, aber auch die schwierige Verkehrssituation vor Ort. Alle drei Straßen sind so schmal, dass sich keine Fahrzeuge begegnen können. Ausgewichen wird auf die Banketten, Fußsteige gibt es mangels Platz nicht. Kirsten Laude hat auch die Sicherheit von Kindern und Senioren im Blick: „Mehr Bewohner bedeuten mehr Autos vor unserer Tür.“ Sie fürchtet ebenfalls, dass ihre Lebensqualität durch mehr Abgase und Lärm vermindert wird.

„Die Gemeinde hat doch nur zugestimmt, damit sie kein anderes Areal mehr suchen muss. Dabei gibt es doch so viel Land rund um den Ort“, beklagt Elli Juhl. Juhl, Laude und Fitzner sind mit ihrer Meinung nicht alleine. Die meisten Nachbarn wollen nicht auf ihre Ruhe und das Vogelgezwitscher in den Bäumen verzichten. Sie wollen für die Erhaltung ihres Waldes kämpfen – mit allen legalen Mitteln.