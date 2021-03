Online-Homecooking : Nele Hagedorn aus Husby bietet digitale Kochkurse an

Was vor einem Jahr in der Schulküche in Husby begann „mutierte“ inzwischen zum Online-Homecooking.

Husby | Ofengemüse mit Kräuterquark als Hauptgericht, Apfelschaum zum Nachtisch standen auf dem Familienkoch-Programm, das vom Familienzentrum im Amt Hürup angeboten wird. Die Corona-Pandemie ließ das Projekt der gesundheitsbewussten Ernährung nicht scheitern. Was vor einem Jahr in der Schulküche in Husby begann „mutierte“ inzwischen zum Online-Homecooking. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.