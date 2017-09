Segeln in Glücksburg : „Nauti Kids“ ahoi – kleine Boote auf großer Fahrt

vergrößern 1 von 2 Foto: bewegtbild.de 1 von 2

„Die Bojen müssen ein Stück weiter Luv!“ ruft Jens Krug in sein Funkgerät. Das ist seit Montag im Dauereinsatz, denn im Glücksburger Yachthafen wimmelt es von kleinen Segelbooten. Für das ungeschulte Auge wirkt das Treiben der 60 Optis wie Autoscooter-Fahren auf dem Wasser. „Das hat schon alles seine Richtigkeit“, betont Jens Kruger: „Für den Fall, dass doch mal jemand ins Wasser fällt, wurden die Kinder vorbereitet. Wer sich nicht traut, unter dem Boot durchzutauchen, ist vielleicht einfach zu klein und sollte lieber noch warten“.

In Glücksburg sind die „Nauti Kids“ los. Insgesamt 140 Kinder nehmen an der Segelwoche teil. Sie lernen, die Angst vor dem Wasser zu verlieren und das Segel zu setzen. 38 Trainer bringen den Kindern die Anfänge des Wassersports bei. Viele der Kinder hatten noch nie selbst das Steuer in der Hand. Lara und Jeppe (12) aus Weiche und Langballig sind zwei von den „Nauti Kids“. „Es macht so viel Spaß und man ist richtig müde, wenn man abends nach Hause kommt“, sagt Jeppe. Was ihnen am besten gefällt: „Das Gefühl, draußen auf dem Wasser zu sein. Das kann man gar nicht so richtig beschreiben.“

Die Segelwoche kostet für die Kinder nur eine Anmeldegebühr von 25 Euro. Dafür bekommen sie Ausrüstung, zwei volle Mahlzeiten und einen Shuttle-Service, der sie sicher hin und zurück bringt. Ohne Sponsoren wäre das nicht möglich. Peer Holdensen, Unternehmenssprecher der Stadtwerke Flensburg, ist jeden Tag vor Ort. „Als Sponsor möchte man natürlich auch sehen, wie das Projekt angenommen wird“, sagt er: „In dem Projekt Nauti Kids steckt ein Jahr lang Vorbereitung. Es ist schön zu sehen, mit wie viel Engagement alle Beteiligten dabei sind.“

Während den Segelzeiten am Vor-und Nachmittag sind bis zu 90 Boote auf dem Wasser. Den Überblick behalten 16 Sicherungsboote der umliegenden Segelvereine, auch die DLRG ist vor Ort. „Es klappt alles noch besser als erwartet, auch die Zusammenarbeit zwischen den Segelvereinen“, lobt Krug.

Das Einzige, was doch noch etwas besser klappen könnte, ist der Regatta-Start, der am Wochenende den Familien und interessierten Besuchern präsentiert werden soll. Ab 9.30 Uhr findet am Sonnabend das Abschluss-Fest statt. Im Fokus stehen die Nachwuchssegler, aber auch an Land wird ein buntes Programm geboten, zu dem Jeder eingeladen ist. „Das ist eine coole letzte Ferienwoche!“, findet Lara. Auch für Jens Krug und das gesamte Organisatoren-Team geht damit eine ereignisreiche Woche zu Ende.

Alle sind sich einig: Segel-Kids in Schwimmwesten sind einfach cool. Das weiß auch Henry Krug (2), der schon jetzt Papa Jens beim Lenken des Schlauchboots hilft: „Ich bin der Oberkracher!“, kräht er.

von Josefine Bartels Annkathrin Brix

erstellt am 01.Sep.2017 | 12:27 Uhr