Flensburgs Top Models : Natur und Übernatürliches

Sandra Feddersen ist sportlich und hat ein außergewöhnliches Hobby

von Antje Walther

05. April 2018, 13:00 Uhr

Eine Bekannte brachte sie auf die Idee, sich am Modelwettbewerb zu beteiligen. „Ich mach’ den Spaß mal mit“, dachte sich Sandra Feddersen und nimmt’s locker. Schon jetzt sei das „alles aufregend“, sagt die Heilpraktikerin und Industriekauffrau, die im Februar 46 geworden ist.

Als Wassermann strecke man seine Fühler gern in alle Richtungen, weiß sie von sich selbst und beeindruckt mit ihren vielfältigen Interessen. Sie liebt Yoga und Joggen, startet gern vom Ostseebad am Wasser entlang nach Schusterkate und weiter und ist jeden Tag dankbar für die Natur, das Grün vor der Tür. Ihre „kleine Praxis mit Behandlungsraum“ hat die Heilpraktikerin mit der positiven Ausstrahlung gleich zu Hause. Die Flensburgerin bietet auch Hypnosetherapie an.

Und sie ist ein „spirituelles Medium“, widmet sich „der Untersuchung paranormaler Erscheinungen“. Um sich Methoden und technisches Know-how anzueignen, hat sie mehrere Kurse am englischen Arthur Findlay College besucht. Das mag „spooky“ klingen, findet Feddersen, doch will sie gerade die Furcht vor dem Thema nehmen, lieber „Leichtigkeit“ einbringen. „Menschen, die so etwas erleben, wissen nicht, an wen sie sich wenden sollen.“ Sie selbst sei für rationale Erklärungen, versuche erst alles Natürliche auszuschließen, bevor sie andere Optionen annehme. Und als Buchhalterin für eine dänische Brautmodenkette, ihr zweiter Job, verliere sie bestimmt nicht so schnell die Bodenhaftung, sagt sie und lacht.

Jetzt sind die Leser gefragt: Beim sh:z-Model-Contest 2018 sind auch vier Kandidatinnen aus Flensburg dabei. Wir stellen sie heute und morgen vor.

Und So stimmen Sie ab:

Per Postkarte: Schreiben Sie an Top-Model 2018, CJ Schmidt, Krämerstraße 1, 25813 Husum (Namen der Favoritin nennen!).

Online: Unter www.cjschmidt.de sowie unter www.shz.de/models haben Sie ebenfalls die Möglichkeit zur Abstimmung.

Voting-Ende: Bis Sonntag, 8. April, können Leser für ihre Favoriten abstimmen (online bis 24 Uhr). Die Gewinner werden am 14. April in der Tageszeitung bekannt gegeben.