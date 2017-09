Süderhackstedt : Nächtliches Blinken soll ein Ende haben

vergrößern 1 von 1 Foto: Archiv 1 von 1

Um die Errichtung eines zirka 20 Meter hohen Gittermastes im westlichen Außenbereich Süderhackstedts ging es in der jüngsten Sitzung der Gemeindevertretung. Auf diesem Mast soll ein Radarsensor installiert werden, der im Umkreis von 18 Kilometern die Nachtkennzeichnung der Windkraftanlagen in diesem Gebiet steuert. Damit würde das stetige rote Blinken der Windräder am Nachthimmel ein Ende haben. Das rote Blinklicht würde nur noch bei Annäherung eines Flugzeuges (oder Hubschraubers) vom Sensor in Süderhackstedt aus aktiviert.

Die Windparkbetreiber haben sich in den mit den Gemeinden abgeschlossenen städtebaulichen Verträgen dazu verpflichtet, diese neue Technik einzusetzen, um die Störungen durch das nächtliche Blinken zu beseitigen.

Wie aus dem Antrag an die Gemeindevertreter deutlich wurde, ist die Windkraftbranche dabei, ein flächendeckendes Netz entsprechender Anlagen im nördlichen Schleswig-Holstein aufzubauen. In diesem Netz ist der Standort Süderhackstedt ideal geeignet – sowohl wegen seiner Höhe als auch hinsichtlich der Bereichsabdeckung im Verbund mit weiteren geplanten Radarsensoren. Da der Sendemast baurechtlich eine privilegierte Anlage ist, wäre er im Außenbereich grundsätzlich zulässig. Die Gemeindevertretung stimmte daher dem Vorhaben zu.



Bebauung wird möglich

Im Jahr 2000 hatte die Gemeinde eine Innenbereichssatzung erlassen, um Bauvorhaben innerhalb des Orts zu ermöglichen. An der Dorfstraße wurde später der Bau eines Wohnhauses von der Bauaufsichtsbehörde mit der Begründung abgelehnt, dass es eine Hinterlandbebauung wäre und sich deshalb nicht in die Eigenart der näheren Umgebung einfüge. Die Gemeindevertretung verdeutlichte ihre 2000 festgelegten Gestaltungsziele jetzt mit der Festsetzung von Baugrenzen. Dadurch legt die Gemeinde fest, dass die Errichtung von Gebäuden innerhalb der Baugrenzen zulässig ist, auch wenn dadurch eine Hinterlandbebauung erfolgt. Damit, so die Erwartung, sollte die Bebauung des Grundstücks an der Dorfstraße genehmigungsfähig sein. Da die kleine Gemeinde Süderhackstedt kein Baugebiet mit aufwändiger Erschließung ausweisen will, ist die Festlegung von Innenbereichsgrenzen eine Möglichkeit, eine Bebauung zu ermöglichen.

Bürgermeister Carsten Seemann teilte mit, dass die durch den Ort führende Kreisstraße 64 von Kleinjörl bis zur Einmündung in die L 190 in den nächsten Wochen eine neue Fahrbahndecke bekommt. Erfreut nahmen die Kommunalpolitiker zur Kenntnis, dass der von der Gemeinde vor zwölf Jahren gebaute Radweg an der Landesstraße von Sollerupmühle nach Sollwitt vom Land in die Unterhaltungspflicht genommen wurde. Der Radweg präsentiert sich in einem guten Zustand, und kleinere Mängel wurden im Rahmen der Übernahmeverhandlungen von der Gemeinde noch beseitigt.

Auch Süderhackstedt beteiligt sich am Klimapakt Flensburg-Umland und wird im Frühjahr 2018 eine Mitfahrbank an der Dorfstraße aufstellen.