Seniorenbeirat Flensburg : Nachwuchs dringend gesucht

Info-Veranstaltung im Servicehaus Sandberg über Tätigkeiten und Aufgaben des Gremiums

von Tom Becker / Lilli Schönfeldt

03. Februar 2018, 08:14 Uhr

Groß war das Interesse im Servicehaus Sandberg, als der Seniorenbeirat zu einer Informationsveranstaltung zu anstehenden Neuwahl am 6. Mai eingeladen hatte. Auftakt zu einer Reihe von Terminen, die den Beirat in verschiedene Stadtteile Flensburgs führen wird (siehe Info-Box). Wie der amtierende Vorsitzende Eckehard Kordts, werden sich vermutlich vier weitere Mitglieder des neunköpfigen Gremiums nicht wieder zur Wahl aufstellen lassen.

Mitglied Uschi Uhlig sagte, wichtigste Voraussetzungen für potenzielle Mitglieder seien, „eine gesunde Portion Neugier und die nötige Zeit mitzubringen“. Darüber hinaus sollte das Interesse vorhanden sein, etwas zu verändern und sich für andere Menschen zu engagieren.

Aufgabe des Beirates ist es, den Sitzungen der Ratsversammlung beizuwohnen und in eigenen Arbeitskreisen Vorschläge zu Problemen zu erarbeiten, die ohne ihn kaum Gehör finden würden. „Das jedoch kostet Zeit und Aufwand“, der sich mit zehn Stunden oder mehr in der Woche beziffern lasse, so Uhlig.

Ein Aufwand, der sich lohnt, wie die Reaktionen der Besucher zeigten. So trafen etwa die Erstellung einer Notfallmappe oder die vom Beirat organisierten Stadtspaziergänge auf eine äußerst positive Resonanz. Auch das Anbringen von Nichtraucherschildern an den Bushaltestellen erntete große Zustimmung. Zwar sei der Arbeitsprozess zuweilen anstrengend, jedoch sei die Zusammenarbeit mit den Rats- und Ausschussmitglieder hervorragend.

Jeder, der mindestens 60 Jahre alt ist und Interesse an einer Aufstellung als Kandidat für den Seniorenbeirat hat, kann sich bis zum 12. März bewerben. Der Beirat tagt öffentlich an jedem zweiten und vierten Donnerstag im Monat von 9.30 bis 12 Uhr im Rathaus im Raum H42.

Bei der diesjährigen Wahl für die nächsten fünf Jahre gibt es einige Besonderheiten. So findet sie nach einem Reformbeschluss des Rates aus dem Jahr 2015 erstmalig zeitgleich mit der Kommunalwahl statt. Die Stimme kann in beiden Fällen im Wahllokal abgegeben werden. Eine Briefwahl muss beantragt werden.

Der Seniorenbeirat, der dieses Jahr sein 25-jähriges Jubiläum feiert, besitzt in der Ratsversammlung das Rede- und Antrags-, jedoch nicht das Stimmrecht. Während einzelne Mitglieder sich daran stoßen, sehen sich andere als Vertretung von 24 000 Flensburgern, die 60 Jahre oder älter sind, dennoch als unverzichtbaren stadtpolitischen Faktor.