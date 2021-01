Steinbergkirche : Nachts und am Wochenende: Wie die Feuerwehr einen freiwilligen Rettungsdienst stemmt

Beim schweren Unfall in Nübelfeld halfen die Retter aus Steinbergkirche als erste am Einsatzort.

Steinbergkirche | Der schwere Unfall geschah mitten in der Nacht - auf einsamer Strecke. Zwei Autos waren vor knapp einer Woche an der Kreuzung auf der Bundesstraße 199 in Nübelfeld zusammengeprallt. Als erster am Einsatzort war der freiwillige Rettungsdienst der Feuerweh...

