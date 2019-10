Bundespolizei bei Flensburg : Nach Zurückweisung der dänischen Polizei – 15 Personen kontrolliert

Am Donnerstagabend wurde eine Personengruppe in einem Kleintransporter an der Grenze zu Dänemark kontrolliert.

18. Oktober 2019, 14:28 Uhr

Am Donnerstagabend gegen 18.15 Uhr wies die dänische Polizei 13 Personen an der Grenze zu Dänemark zurück. Die Bundespolizei übernahm die Personengruppe, die gemeinsam in einem Kleintransporter unterwegs war.

Zwecks Identitätsfeststellung wurden die Männer, Frauen und Kinder mit zur Dienststelle genommen. Dort stellte sich heraus, dass es sich um moldauische Staatsangehörige im Alter von einem bis 58 Jahren handelte. Die fünf Männer, drei Frauen und fünf Kinder hatten zwar moldauische Dokumente dabei, jedoch bestand aufgrund der Ermittlungen der Verdacht, dass sie unerlaubt eingereist waren. Zum Fahrer ist ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Einschleusung eingeleitet und seine Mitreisenden sind wegen unerlaubter Einreise angezeigt worden.

Alle Personen wurden an das Landesamt für Ausländerangelegenheiten verwiesen. Deren Dokumente wurden sichergestellt und werden der Ausländerbehörde übersandt.

Zwei weitere ausweislose Männer

Daneben sind zwei ausweislose Männer an die Bundespolizei übergeben worden. Die Ermittlungen ergaben, dass es sich um zwei 15- und 17-jährige Marokkaner handelte. Sie wurden an die Jugendbehörde der Stadt Flensburg übergeben.

