Karfreitag in Flensburg : Nach Gewalttat vor Duborg-Schule: 16-Jähriger verstorben, 19-Jähriger festgenommen

Die Staatsanwaltschaft prüft derzeit, ob gegen den jungen Mann ein dringender Tatverdacht besteht.

Flensburg | Augenzeugen berichten von einer schrecklichen Szene: Auf der Aussichtsplattform an der Duborg-Schule – eigentlich ein beschaulicher Ort mit Blick über die Förde – kam es am Karfreitag gegen 18.15 Uhr zu einer grausamen Gewalttat. Ein 16-Jähriger wurde mit schweren Verletzungen in die Diako eingeliefert und starb dort trotz längerer Wiederbelebungsvers...

