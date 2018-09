Flensburg Galerie : Nach Bombendrohung in Flensburg – Einkaufspassage wieder freigegeben

Die Einkaufspassage wurde am frühen Abend komplett geräumt und durchsucht.

von Anja Christiansen, Benjamin Nolte und Sebastian Iwersen

29. September 2018, 19:17 Uhr

Flensburg | Schreck für Besucher und Angestellte in der Flensburg Galerie in der Innenstadt: Nach einer Bombendrohung wurde der Gebäudekomplex mit Einkaufspassage und Tiefgarage am frühen Samstagabend komplett geräumt. Dies bestätigt ein Sprecher der Regionalleitstelle Nord auf Nachfrage von shz.de. Das Gebäude werde komplett durchsucht. Etwa eineinhalb Stunden später wurde Entwarnunggegeben: „Die Geschäfte laufen wieder“, so der Sprecher. Nach Angaben des Einsatzleiters vor Ort konnten keine verdächtigen Gegenstände gefunden werden, die auf eine gefährliche Situation hätten hindeuten können.

Karsten Sörensen

Einsatzkräfte der Polizei riegelten bei der Ankunft am Südermarkt alle Zufahrtsstraßen ab. Kunden und Mitarbeiter des Einkaufszentrums wurden gebeten, dass Gebäude zu verlassen. Anschließend wurde auch ein Hotel an der Rückseite der Flensburg Galerie sowie ein angrenzendes Parkhaus geräumt. Weitere Geschäfte außerhalb des Einkaufszentrums in der Angelburger Straße mussten ebenfalls evakuiert werden.

Neben diversen Streifenwagen der Polizei waren auch Einsatzkräfte der Flensburger Berufsfeuerwehr mit Rettungsdienst, Notarzt und dem Leitungsdienst vor Ort.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?