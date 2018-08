Vor Flensburger Polizeirevier : Nach Beinschuss durch Polizisten: Messer-Mann notoperiert

Nach dem Schuss eines Polizisten auf einen Mann mit Messern werden nun weitere Details bekannt.

von dpa/Sebastian Iwersen/shz.de

29. August 2018, 15:04 Uhr

Flensburg | Ein Polizist hat einem mit zwei Messern bewaffneten Mann am Mittwochmorgen gegen 6.23 Uhr in Flensburg mit der Dienstwaffe ins Bein geschossen. „Der Mann war aggressiv und fügte sich selbst schwere Verletzungen zu“, sagte ein Polizeisprecher. Trotz Aufforderung und des Einsatzes von Pfefferspray habe der Mann die Messer nicht fallen gelassen.

Mittlerweile sind weitere Details bekannt: Bei dem Mann soll es sich um einen 44-Jährigen handeln, der in Flensburg lebt. Dieser befand sich nach ersten Erkenntnissen in einem psychischen Ausnahmezustand. Die Gründe dafür sind laut Polizei noch nicht geklärt.

Sebastian Iwersen

Passanten hatten über den Polizeinotruf gemeldet, dass sich der Mann in der Straße „Norderhofenden“ ausziehen und sich aggressiv verhalten würde. Beim Eintreffen der eingesetzten Polizeibeamten hatte der am Oberkörper entkleidete Mann in jeder Hand ein Küchenmesser, mit denen er hantierte. Er fügte sich selbst schwere Schnittverletzungen am Bauch zu. Nach ersten Ermittlungsergebnissen soll er sein aggressives Handeln anschließend gegen die Beamten gerichtet haben und bedrohlich mit den Messern auf sie zugegangen sein.

Nach erfolgloser Ansprache, die Messer wegzulegen, wurde Pfefferspray gegen den Mann eingesetzt. Da diese Maßnahme wirkungslos blieb, setzte ein Polizeibeamter seine Schusswaffe ein und schoss ihm ins Bein. Aufgrund der selbst zugefügten Bauchverletzungen wurde der Mann mehrere Stunden notoperiert. Der Zustand des Mannes ist mittlerweile stabil.

Karsten Sörensen

Zeugen, die den Vorfall mitbekommen oder den Mann bereits vorher in der Innenstadt gesehen und auffällige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Bezirkskriminalinspektion Flensburg unter Tel. 0461-4840 zu melden.

So wird der Mann beschrieben:

ca. 180 cm groß, kräftig, kurze, graumelierte Haare

trug blaue Jeans, graue Turnschuhe

hatte eine grau-schwarz gestreifte Fleecejacke dabei,

trug einen schwarzen Rucksack und eine Plastiktüte bei sich.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?