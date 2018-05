Ehemaligentreffen in Flensburg : Nach 60 Jahren Wiedersehen auf der Freitreppe

Jubiläumstreffen der Crew 4/58 in der Marineschule Mürwik

von Gunnar Dommasch

09. Mai 2018, 07:38 Uhr

Sie waren die sechste Crew der damals noch jungen Bundesmarine: Jetzt trafen sich rund 50 Mitglieder der Crew 4/58 sechs Jahrzehnte später dort, wo sie einst als junge Kadetten ausgebildet wurden: an der Marineschule, bei allerbestem Kaiserwetter. Die rüstigen Herren um die 80, die mit ihren Damen aus allen Teilen Deutschlands angereist waren, hatten in einem Hotel bei Schleswig Hauptquartier bezogen, wo gestern der feierliche Festabend das mehrtägige Jubiläumstreffen abschloss. Die „Gorch Fock“ hatten sie damals noch nicht kennen gelernt, sie wurde erst gebaut. Ihre Ausbildung hatten sie in Glückstadt begonnen, bevor sie nach Flensburg verlegt wurden.