Am Herrenteich in Harrislee : Nach 44 Jahren: Kita-Leiterin Susanna Leschinski im Ruhestand

Im Corona-Lockdown verlief die Abschieds-Feier ungewohnt, aber nicht weniger herzlich.

Harrislee | Bunte Luftballons, Pralinenschachteln, Sektgläser und Blumen vor dem Fenster zeugen davon, dass trotz des Betretungsverbotes für den Kindergarten am Herrenteich in Harrislee so gut gefeiert wurde, wie es in Zeiten von Corona eben möglich ist. Unzählige ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.