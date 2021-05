Grundschule Kieholm in Hasselberg : Nach 25 Jahren und 300.000 Kilometern: Schule verabschiedet Busfahrer Manfred Höper

Manfred Höper war der letzte eigene Busfahrer der Grundschule Kieholm. Die Fahrten übernimmt jetzt Autokraft.

Hasselberg | 25 Jahre stand Manfred Höper als Hausmeister und Busfahrer in Diensten der Grundschule Kieholm. Jetzt geht der 63-Jährige in Rente und weiß, dass für ihn keine Langeweile aufkommen wird. Denn daheim in Maasholm warten vier Enkelkinder auf ihren Opa. Und außerdem ist er Nebenerwerbsfischer, da gibt es manches zu tun. Was ihn bei seinem Abschied zufr...

